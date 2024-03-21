Число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову возросло

Сотрудник прокуратуры на месте ракетного удара в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские захватчики 20 марта нанесли ракетный удар по Холодногорскому району города Харькова. Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили. По состоянию на 10:00 количество раненых в результате этого удара возросло до десяти.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в четверг, 21 марта.

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Удар россиян по Харькову

По состоянию на 10:00 21 марта возросло количество раненых в результате удара российских захватчиков по Харькову. Ракетная атака была совершена 20 марта в 13:00.

Также известно о пяти погибших.

На месте обстрела находятся работники прокуратуры, фиксирующие факты военных преступлений, совершенных россиянами против мирного населения Украины.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты днем, 20 марта, обстреляли Харьков. Они ударили по одному из районов города. Под завалами могут находиться люди.

Российская армия ударила по производственному зданию на территории одного из предприятий Харькова. В результате атаки оккупантов произошел пожар.