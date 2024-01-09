Російські окупанти вкотре атакували Куп'янський район — є поранені
Російські окупанти 8 січня вкотре атакували населені пункти Куп'янського району, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждало двоє людей.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Наслідки ворожих обстрілів в Куп'янському районі
Наразі прокурори розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.
Зазначається, що через обстріли у смт Великий Бурлук було пошкоджено:
- будинок культури;
- складські приміщення підприємства.
За попередньою інформацією, армія РФ завдала ударів по селищу авіабомбами.
"Також близько 17:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Дворічна Куп'янського району. Поранено 56-річного чоловіка та жінку 63 років. Пошкоджено житлові будинки", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.
Також ми писали, що російська армія 8 січня атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.
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