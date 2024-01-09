Російські окупанти вкотре атакували Куп'янський район — є поранені

Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти 8 січня вкотре атакували населені пункти Куп'янського району, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Наразі прокурори розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.

Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Зазначається, що через обстріли у смт Великий Бурлук було пошкоджено:

будинок культури;

складські приміщення підприємства.

Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, армія РФ завдала ударів по селищу авіабомбами.

"Також близько 17:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Дворічна Куп'янського району. Поранено 56-річного чоловіка та жінку 63 років. Пошкоджено житлові будинки", — додали у повідомленні.

Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.

Також ми писали, що російська армія 8 січня атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.