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Російські окупанти вкотре атакували Куп'янський район — є поранені

9 січня 2024 12:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російські окупанти вкотре атакували Куп'янський район — є поранені
Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти 8 січня вкотре атакували населені пункти Куп'янського району, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждало двоє людей. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Наслідки ворожих обстрілів в Куп'янському районі

Наразі прокурори розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.

наслідки обстрілів у Харківській області
Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Зазначається, що через обстріли у смт Великий Бурлук було пошкоджено:

  • будинок культури;
  • складські приміщення підприємства. 
наслідки обстрілів у Харківській області
Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, армія РФ завдала ударів по селищу авіабомбами. 

"Також близько 17:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Дворічна Куп'янського району. Поранено 56-річного чоловіка та жінку 63 років. Пошкоджено житлові будинки", — додали у повідомленні.

наслідки обстрілів у Харківській області
Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.  

Також ми писали, що російська армія 8 січня атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад. 

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