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Чернобаевка по-харьковски — военные рассказали о ситуации на Купянском направлении

10 января 2024 12:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Чернобаевка по-харьковски — военные рассказали о ситуации на Купянском направлении
Украинские военные на танке. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По состоянию на сегодняшний день ситуация на Купянском направлении Харьковщины не испытывает существенных изменений, однако остается особенно напряженной вблизи Синьковки. Через данный населенный пункт проходит кратчайшая дорога в Купянск, который россияне всеми силами пытаются захватить.

Об этом рассказал помощник начальника отряда "Стальная граница" Иван Шевцов в эфире телемарафона и начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире Суспільне.

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Ситуация на Купянском направлении

Сообщается, что в направлении Синьковки российские оккупанты направляют все свои ресурсы, пытаясь выйти в Купянск и захватить его.

"За сутки 8 января мы успешно отбили семь атак врага. Сейчас у них цель такая же, как и пол года назад — захватить Купянск, Купянск-Узловой и выйти на рубеж левого берега реки Оскол. Ближайшая дорога к Купянску проходит через Синьковку. Поэтому сейчас наиболее активный участок — это сама Синьковка, РФ направляет туда все свои силы — как технику, так и особый состав. Но никаких продвижений у него нет", — рассказал Шевцов.

Впрочем, врагу не удается реализовать свои планы, поэтому продвижений у него нет.

"Видим, что враг постоянно атакует эту бедную Синьковку, но идет все время одними и теми же маршрутами. Там уже куча уничтоженной техники, этакая Чернобаевка только по-харьковски. Соответственно большие терпит потери, успехов не достигает. Мы наблюдаем и за группировкой российских войск на северной границе тоже. Каких-либо важных изменений, которые несут угрозу Харькову, мы не видели", — сказал Фитьо.

Также следует добавить, что из-за непогоды противник уменьшил использование беспилотников — дронов-камикадзе. Если, по словам Шевцова, неделю назад россияне применили 30 воздушных целей, то 8 января было лишь две попытки поразить позиции ВСУ.

Напомним, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на Купянском направлении Харьковщины российские оккупанты возобновили штурмовые действия. Утром 9 января Силы обороны отражали попытку врага захватить населенный пункт Синьковка.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу. Враг пытается прорвать оборону украинских военных, однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал захватчиков.

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