Чернобаевка по-харьковски — военные рассказали о ситуации на Купянском направлении

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб

По состоянию на сегодняшний день ситуация на Купянском направлении Харьковщины не испытывает существенных изменений, однако остается особенно напряженной вблизи Синьковки. Через данный населенный пункт проходит кратчайшая дорога в Купянск, который россияне всеми силами пытаются захватить.

Об этом рассказал помощник начальника отряда "Стальная граница" Иван Шевцов в эфире телемарафона и начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире Суспільне.

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Ситуация на Купянском направлении

Сообщается, что в направлении Синьковки российские оккупанты направляют все свои ресурсы, пытаясь выйти в Купянск и захватить его.

"За сутки 8 января мы успешно отбили семь атак врага. Сейчас у них цель такая же, как и пол года назад — захватить Купянск, Купянск-Узловой и выйти на рубеж левого берега реки Оскол. Ближайшая дорога к Купянску проходит через Синьковку. Поэтому сейчас наиболее активный участок — это сама Синьковка, РФ направляет туда все свои силы — как технику, так и особый состав. Но никаких продвижений у него нет", — рассказал Шевцов.

Впрочем, врагу не удается реализовать свои планы, поэтому продвижений у него нет.

"Видим, что враг постоянно атакует эту бедную Синьковку, но идет все время одними и теми же маршрутами. Там уже куча уничтоженной техники, этакая Чернобаевка только по-харьковски. Соответственно большие терпит потери, успехов не достигает. Мы наблюдаем и за группировкой российских войск на северной границе тоже. Каких-либо важных изменений, которые несут угрозу Харькову, мы не видели", — сказал Фитьо.

Также следует добавить, что из-за непогоды противник уменьшил использование беспилотников — дронов-камикадзе. Если, по словам Шевцова, неделю назад россияне применили 30 воздушных целей, то 8 января было лишь две попытки поразить позиции ВСУ.

Напомним, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на Купянском направлении Харьковщины российские оккупанты возобновили штурмовые действия. Утром 9 января Силы обороны отражали попытку врага захватить населенный пункт Синьковка.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу. Враг пытается прорвать оборону украинских военных, однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал захватчиков.