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Окупанти відновили штурмові дії на одному із напрямків Харківщини

9 січня 2024 15:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти відновили штурмові дії на одному із напрямків Харківщини
Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Куп’янському напрямку Харківщини російські окупанти відновили штурмові дії. Вранці 9 січня Сили оборони відбивали намагання ворога захопити населений пункт Синьківка. 

Про це повідомив Олег Синєгубов в ефірі телемарафону

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За словами Синєгубова, останніми тижнями росіяни знизили активність на Куп'янському напрямку через погіршення погодних умов та серйозні атаки з боку ЗСУ. 

Втім, станом на сьогоднішній день, ворог поновив штурмові дії на даній ділянці фронту. 

"Однак, сьогодні штурмові дії вже поновилися. І зранку наші воїни вже відбивали намагання ворога захопити певні території населеного пункту Синьківка. Наразі успіху у них немає", — розповів Синєгубов. 

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі. Ворог намагається прорвати оборону українських військових, однак Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал загарбників.

Також жителям прифронтових районів Харківської області будуть надсилати SMS із пропозицією евакуюватися. Систему оповіщення запустили внаслідок небезпеки російських обстрілів.

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