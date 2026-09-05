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Головна Харків Cинєгубов: на Харківщині тривають важкі бої на трьох напрямках

Cинєгубов: на Харківщині тривають важкі бої на трьох напрямках

Ua ru
5 вересня 2026 22:10
Синєгубов назвав ситуацію на фронті Харківщини стабільною
Олег Синєгубов. Фото: кадр із відео

Фронт на Харківщині наразі залишається стабільним, однак на трьох напрямках тривають важкі бої. Йдеться про Харківський, Вовчанський та Куп’янський напрямки. Лінія фронту в області простягається більш ніж на 300 км. На півночі регіону, зокрема поблизу Козачої Лопані та навколишніх населених пунктів, тривають активні бойові дії.

Про це на пресконференції заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Яка ситуація на фронті Харківщини

"Там дуже важко. Однак, враховуючи ті наші військові підрозділи, які там працюють, я за цей напрямок спокійний", — зазначив Синєгубов.

Складною залишається ситуація і на Вовчанському напрямку. Очільник ОВА зазначив, що там бої точаться буквально за кожен метр території. Водночас на Куп’янському напрямку українські військові продовжують стримувати спроби російських військ просунутися вперед. За словами Синєгубова, противник не змінює тактику та намагається знаходити слабкі місця в обороні.

"Ворог не змінює тактику, намагаючись далі просочуватися і тільки якщо він розуміє, що там чи там є певний хоча б маленький успіх, він туди концентрує всю свою увагу", — пояснив начальник Харківської ОВА.

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Водночас Синєгубов наголосив, що попри складні бої загальна ситуація на фронті в області залишається стабільною.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині близько 50 тисяч учнів уже навчаються очно або у змішаному форматі. В області працюють 563 заклади освіти, де навчаються близько 181 тисячі дітей, а до кінця року очне та змішане навчання планують розширити ще для 30 тисяч учнів.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині продовжують розвивати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали можуть поширюватися на окремі райони чи конкретні об’єкти, зокрема за новою системою працюють автозаправні станції.

Харків Харківська область Олег Синєгубов військові дії війна в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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