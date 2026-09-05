Синегубов назвал ситуацию на фронте в Харьковской области стабильной

Олег Синегубов. Фото: кадр из видео

Ситуация на фронте в Харьковской области пока остается стабильной, однако на трех направлениях продолжаются ожесточенные бои. Речь идет о Харьковском, Волчанском и Купянском направлениях. Линия фронта в области простирается более чем на 300 км. На севере региона, в частности вблизи Казачьей Лопани и прилегающих населенных пунктов, продолжаются активные боевые действия.

Об этом на пресс-конференции заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает журналист Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Какова ситуация на фронте Харьковской области

"Там очень тяжело. Однако, учитывая те наши воинские подразделения, которые там действуют, я за это направление спокоен", — отметил Синегубов.

Сложной остается ситуация и на Волчанском направлении. Глава ОВА отметил, что там бои ведутся буквально за каждый метр территории. В то же время на Купянском направлении украинские военные продолжают сдерживать попытки российских войск продвинуться вперед. По словам Синегубова, противник не меняет тактику и пытается находить слабые места в обороне.

"Враг не меняет тактику, пытаясь дальше проникать, и только если он понимает, что там или там есть хоть какой-то, пусть даже небольшой, успех, он концентрирует на этом всё своё внимание", — пояснил глава Харьковской ОВА.

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В то же время Синегубов подчеркнул, что, несмотря на сложные бои, общая ситуация на фронте в области остается стабильной.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области около 50 тысяч учеников уже учатся очно или в смешанном формате. В области работают 563 учебных заведения, где обучаются около 181 тысячи детей, а до конца года очное и смешанное обучение планируют расширить еще для 30 тысяч учеников.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжают развивать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы могут распространяться на отдельные районы или конкретные объекты; в частности, по новой системе работают автозаправочные станции.