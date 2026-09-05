Харківщина: майже 50 тисяч учнів навчаються очно

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Фото: Синєгубов/Facebook

На Харківщині майже 50 тисяч учнів навчаються очно або у змішаному форматі. Загалом в області, включно з Харковом, працюють 563 заклади освіти, де навчаються близько 181 тисячі учнів. До кінця року цю можливість планують розширити ще приблизно для 30 тисяч дітей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Синєгубов про очне навчання на Харківщині

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, на початок навчального року в області, зокрема в Харкові, працюють 563 заклади освіти, де навчаються близько 181 тисячі учнів. Майже 50 тисяч дітей навчаються очно або у змішаному форматі.

Глава ОВА зазначив, що до кінця року в області планують відкрити ще п'ять підземних шкіл та один дитячий садок. Після цього ще близько 30 тисяч дітей зможуть навчатися очно або у змішаному форматі.

Синєгубов також додав, що навчання для учнів і батьків у тих закладах, де освітній процес відбувається очно або у змішаному форматі, має бути безплатним. Фінансове навантаження бере на себе держава, а за необхідності до цього долучаються територіальні громади.

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Цьогоріч до першого класу на Харківщині пішли майже 11 тисяч дітей. В області також продовжують працювати 21 заклад вищої освіти.

За словами Синєгубова, на перший курс цьогоріч прийшли близько 30 тисяч студентів. Загалом у закладах вищої освіти області навчаються трохи більше ніж 100 тисяч людей. Водночас вступна кампанія ще триває, тому ця кількість може зрости.

Говорячи про плани щодо розширення можливостей для очного та змішаного навчання, Синєгубов зазначив:

"Коли ми говоримо про плани, у нас плани плюс ще 5 підземних шкіл до кінця цього року, плюс один, відповідно, дитячий садочок. Це плюсом ще близько 30 тисяч, фактично, дітей, які ми зможемо забезпечити офлайн або змішаною формою навчання, там, звичайно, відповідно, комбіновано, там, у декілька змін...".

Синєгубов про запуск фабрики-кухні

Окремо очільник ОВА повідомив про запуск фабрики-кухні. Вона стала другою в Україні після аналогічного проєкту в Бучі та є значно більшою за нього. Підприємство розраховане на 18 тисяч порцій щодня та обслуговує кілька громад області.

Наразі фабрика-кухня вже працює та готує близько 5 тисяч порцій на день.

Новини.LIVE інформували, що Олег Синєгубов заявив, що найближчим часом на Харківщині не планують скорочувати чи суттєво змінювати комендантську годину. Водночас в області продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог, зокрема вже запровадили окремі сигнали для АЗС. Влада також розглядає можливість застосувати такий підхід для інших підприємств.

Новини.LIVE також писали, що російські війська 3 вересня атакували 12 населених пунктів Харківщини, внаслідок чого постраждали 12 людей, серед них двоє дітей. Окупанти застосували ракети, керовані авіабомби, РСЗВ та безпілотники. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарські та інфраструктурні об'єкти.