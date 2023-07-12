Де у Харківській області школярі повернуться за парти: що для цього потрібно

Укриття в одній із шкіл, у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

У Харківській області готуються поновинити офлайн-навчання у навчальних закладах. Наразі воно можливе насамперед у двох районах регіону.

Про це під час брифінгу повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Укриття у школах

Під час брифінгу начальник Харківської ОВА наголосив, що рішення Ради оборони області про дозвіл на офлайн-навчання розповсюджуватиметься тільки на ті заклади освіти, які створять безпечне середовище.

Незалежно від форми власності у закладі освіти або поряд з ним мають бути укриття, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту, які затверджені наказом від 27.12.2017 №342.

"Насамперед це сигнал до органів місцевого самоврядування щодо необхідності облаштування укриттів і приведення їх до відповідних вимог. Необхідно працювати над тим, щоб захисних споруд з’являлося більше. Пофарбувати підвальне приміщення і сказати, що це укриття – не вийде", — сказав Олег Синєгубов.

Начальник ГУ НПУ в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що працівники поліції спільно з ДСНС наразі проводять перевірку наявності укриттів та бомбосховищ у приміщеннях навчальних закладів та їх відповідності до безпечного використання.

"Якщо ваш заклад вирішив працювати, бере на себе відповідальність за те, що там будуть діти перебувати, то перш за все ДСНС і поліція перевірять, чи є у закладі відповідне укриття і як ви будете реагувати на ту чи іншу небезпеку", – сказав Володимир Тимошко.

Вартість шкільного укриття

Як розповів Олег Синєгубов, на приведення до ладу 1 укриття необхідно приблизно 15 млн грн. Якщо у навчальному закладі немає найпростіших укриттів і підвалів, які можна привести до норм щодо укриттів, то будуть будуватися нові бомбосховища біля закладів освіти. Нове укриття коштує від 20 до 70 млн грн у залежності від кількості людей, що будуть там знаходитися.

Начальник ОВА зазначив, що зараз у Харківській області, включаючи обласний центр, потреба в укриттях у закладах освіти сягає 525 одиниць. Будівництво і приведення до ладу укриттів — це процес не на один рік, тому ніхто не прив'язується до 1 вересня 2023 року.

З держбюджету Харківська область вже отримала на укриття у закладах освіти 224 млн грн. Також гроші на це виділяли з обласного бюджету. Коли ці кошти закінчаться, область звернеться за додатковими фінансуванням. Зараз будуть визначені пріоритетні заклади освіти, на які будуть виділені кошти.

Хто повернеться до офлайн-навчання

Це рішення стосується дошкільної, шкільної, фахової передвищої та вищої форм навчання та дозволяє керівництву будь-якого навчального закладу спільно з органами місцевого самоврядування ухвалювати рішення про перехід до традиційної форми занять. Можливе як повне навчання офлайн, так і часткове.

Він зауважив, що для Харківської області основну загрозу становлять ЗРК С-300. Заклади освіти, які планують перейти на офлайн-навчання, мають самостійно звернутися до ДСНС та отримати сертифікат відповідності укриття. Наразі в регіоні офлайн-навчання насамперед можливе у Лозівському та Красноградському районах.

Синєгубов зазначив, що заклади освіти на деокупованих територіях та у громадах, які значно постраждали від обстрілів, найвірогідніше так і продовжать онлайн-навчання. Зокрема, Чугуївська громада вже ухвалила рішення про дистанційну освіту.

"Однак вони вже облаштовують такі укриття, щоб бути готовими прийняти рішення щодо можливої комбінованої форми або офлайн-освіти, якщо буде це дозволяти військова обстановка", — розповів очільник області.

Також голова Харківської ОВА розповів, шо у Харкові у міських школах поки що немає захисних споруд, які би дозволили перевести ці навчальні заклади на офлайн-навчання.

"Скоріше за все, це буде комбінована форма навчання, якщо брати місто Харків. Це буде у більшості випадків. Це буде на 90% онлайн-освіта. Поправте мене, але я не знаю такої школи в місті Харкові, де є саме захисна споруда, яка відповідає цим нормам. Їх немає просто", — заявив Синєгубов.

Нагадаємо, що рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти ухвалили на засіданні Ради оборони області. Воно стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої та вищої освіти.

Також ми писали про те, що у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище.