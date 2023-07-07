Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині дозволили відновити традиційне офлайн навчання: що відомо arrow

На Харківщині дозволили відновити традиційне офлайн навчання: що відомо

7 липня 2023 14:22
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині дозволили відновити традиційне офлайн навчання: що відомо
Укриття в одній із шкіл, у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти ухвалили на засіданні Ради оборони області. Воно стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої та вищої освіти.

Про це повідомляє Харківська ОВА на своєму сайті.

Читайте також:

Офлайн навчання

Обов’язкова умова для старту офлайн-навчання — наявність у закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовність системи оповіщення та ін. 

Рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти.

"Наголошую, наявність спеціальних укриттів, що відповідають вимогам ДБН, готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги є обовʼязковою вимогою. Безпека людей  перш за все", — зазначив Олег Синєгубов.

За умови реалізації цих заходів — засновники закладів освіти та їхні керівники мають визначити формат навчання у своїх закладах.

Нагадаємо, що у харківських школах встановлювали вікна за вдвічі завищеними цінами

Також ми писали про те, що у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз