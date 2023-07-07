На Харківщині дозволили відновити традиційне офлайн навчання: що відомо

Укриття в одній із шкіл, у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти ухвалили на засіданні Ради оборони області. Воно стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої та вищої освіти.

Про це повідомляє Харківська ОВА на своєму сайті.

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Обов’язкова умова для старту офлайн-навчання — наявність у закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовність системи оповіщення та ін.

Рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти.

"Наголошую, наявність спеціальних укриттів, що відповідають вимогам ДБН, готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги є обовʼязковою вимогою. Безпека людей — перш за все", — зазначив Олег Синєгубов.

За умови реалізації цих заходів — засновники закладів освіти та їхні керівники мають визначити формат навчання у своїх закладах.

Нагадаємо, що у харківських школах встановлювали вікна за вдвічі завищеними цінами.

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