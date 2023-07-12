Где в Харьковской области школьники вернутся за парты: что для этого нужно

Укрытие в одной из школ в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

В Харьковской области готовятся возобновить офлайн-обучение в учебных заведениях. Теперь оно возможно, прежде всего, в двух районах региона.

Об этом во время брифинга сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Укрытие в школах

Во время брифинга начальник Харьковской ОВА подчеркнул, что решение Совета обороны области о разрешении на оффлайн-обучение будет распространяться только на те учебные заведения, которые создадут безопасную среду.

Независимо от формы собственности в учебном заведении или рядом с ним должны быть укрытия, отвечающие требованиям ДБН В.2.2-5-97 Дома и сооружения. Защитные сооружения гражданской защиты, утвержденные приказом от 27.12.2017 №342.

"Прежде всего, это сигнал в органы местного самоуправления относительно необходимости обустройства укрытий и приведения их к соответствующим требованиям. Необходимо работать над тем, чтобы защитных сооружений появлялось больше. Покрасить подвальное помещение и сказать, что это укрытие — не получится", — сказал Олег Синегубов.

Начальник ГУ НПУ в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что сотрудники полиции совместно с ГСЧС сейчас проводят проверку наличия укрытий и бомбоубежищ в помещениях учебных заведений и их соответствия безопасному использованию.

"Если ваше заведение решило работать, берет на себя ответственность за то, что там будут дети находиться, то прежде всего ГСЧС и полиция проверят, есть ли в заведении соответствующее укрытие и как вы будете реагировать на ту или иную опасность", — сказал Владимир. Тимошко.

Стоимость школьного укрытия

Как рассказал Олег Синегубов, на приведение в порядок 1 укрытия необходимо примерно 15 млн грн. Если в учебном заведении нет простейших укрытий и подвалов, которые можно привести к нормам укрытий, то будут строиться новые бомбоубежища возле учебных заведений. Новое укрытие стоит от 20 до 70 млн грн в зависимости от количества находящихся там людей.

Начальник ОВА отметил, что сейчас в Харьковской области, включая областной центр, потребность в укрытиях в учебных заведениях достигает 525 единиц. Строительство и приведение в порядок укрытий — это процесс не на один год, поэтому никто не привязывается к 1 сентября 2023 года.

Из госбюджета Харьковская область уже получила на укрытие в учебных заведениях 224 млн грн. Также деньги на это выделяли из областного бюджета. Когда эти средства закончатся, область обратится за дополнительным финансированием. Сейчас будут определены приоритетные учебные заведения, на которые будут выделены средства.

Кто вернется в офлайн-обучение

Это решение касается дошкольного, школьного, профессионального высшего и высшего образования и позволяет руководству любого учебного заведения совместно с органами местного самоуправления принимать решение о переходе к традиционной форме занятий. Возможно как полное обучение офлайн, так и частичное.

Он отметил, что для Харьковской области основную угрозу представляют ЗРК С-300. Учебные заведения, которые планируют перейти на офлайн-обучение, должны самостоятельно обратиться в ГСЧС и получить сертификат соответствия укрытия. Сейчас в регионе офлайн-обучение, прежде всего, возможно в Лозовском и Красноградском районах.

Синегубов отметил, что учебные заведения на деоккупированных территориях и в общинах, значительно пострадавших от обстрелов, вероятнее всего так и продолжат онлайн-обучение. В частности, Чугуевское общество уже приняло решение о дистанционном образовании.

"Однако они уже обустраивают такие укрытия, чтобы быть готовыми принять решение о возможной комбинированной форме или офлайн-образовании, если это будет позволять военная обстановка", — рассказал глава области.

Также председатель Харьковской ОВА рассказал, что в Харькове в городских школах пока нет защитных сооружений, которые позволили бы перевести эти учебные заведения на офлайн-обучение.

"Скорее всего, это будет комбинированная форма обучения, если брать город Харьков. Это будет в большинстве случаев. Это будет на 90% онлайн-образование. Поправьте меня, но я не знаю такой школы в городе Харькове, где именно защитное сооружение, которая отвечает этим нормам. Их нет просто", — заявил Синегубов.

Напомним, что решение о разрешении на возобновление традиционного оффлайн обучения в учебных заведениях приняли на заседании Совета обороны области . Оно касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего и высшего образования.

Также мы писали о том, что в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище.