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День жалоби та наступ росіян — що відомо про ситуацію на Харківщині

20 травня 2024 12:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
День жалоби та наступ росіян — що відомо про ситуацію на Харківщині
Удар по Харківській області 19 травня. Фото: t.me/synegubov
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ситуація у Харкові та області залишається вкрай важкою, оскільки російські загарбники не полишають спроб прорвати оборону українських захисників. Окрім того, на Харківщині можуть бути запроваджені планові відключення електроенергії.

Про це розповів журналіст Новини.LIVE Богдан Затула у понеділок, 20 травня.

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"У неділю окупанти продовжували спроби прорвати оборону на Харківському та Купʼянському напрямках", — розповів журналіст. 

Окрім того, у Харківській області планують запровадити відключення електроенергії. Відповідні графіки діятимуть з 18:00 до 24:00. 

Окрім того, у Харкові 20 травня було оголошено днем жалоби. Внаслідок нещодавніх ударів російських загарбників по Харківській області загинули 11 людей і щонайменше 38 отримали поранення. 

Раніше ми повідомляли, що у Харкові місцеві жителі знову почули вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

У неділю, 19 травня, вдруге вдарили по місцю, де вже працювали рятувальники на Харківщині. Відомо про 5 загиблих та 16 постраждалих, серед них 8-річна дитина.

війна
Харків
Україна
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окупанти
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