День траура и наступление россиян — что известно о ситуации на Харьковщине

Удар Харьковской области 19 мая. Фото: t.me/synegubov

Ситуация в Харькове и области остается крайне сложной, поскольку российские захватчики не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников. Кроме того, в Харьковской области могут быть введены плановые отключения электроэнергии.

Об этом рассказал журналист Новини.LIVE Богдан Затула в понедельник, 20 мая.

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Ситуация в Харьковской области остается сложной

"В воскресенье оккупанты продолжали попытки прорвать оборону на Харьковском и Купянском направлениях", — рассказал журналист.

Кроме того, в Харьковской области планируется ввести отключение электроэнергии. Соответствующие графики будут действовать с 18:00 до 24:00.

Кроме того, в Харькове 20 мая был объявлен днем траура. В результате недавних ударов российских захватчиков по Харьковской области погибли 11 человек и по меньшей мере 38 получили ранения.

Ранее мы сообщали, что в Харькове местные жители снова услышали взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

В воскресенье, 19 мая, второй раз ударили по месту, где уже работали спасатели в Харьковской области. Известно о пяти погибших и 16 пострадавших, в том числе 8-летний ребенок.