На Харківщині зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару

Вибух. Фото: focus.ua

У Харківському районі у неділю, 19 травня, було чутно вибухи. Наразі відомо про вісьмох постраждалих та чотирьох загиблих.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Окупанти 19 травня влучили по Малоданилівській громаді Харківського району. Наразі відомо, про вісьмох постраждалих, серед них є фельдшер швидкої допомоги. Також повідомляється про пошкодження автомобіля екстреної медичної допомоги.

"Кількість постраждалих зросла до восьми людей", — написав Синєгубов.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Згодом Синєгубов заявив про чотирьох загиблих внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Також ми писали, що протягом минулої доби росіяни продовжували обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожих атак в області було поранено щонайменше 11 людей.