Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару arrow

На Харківщині зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару

19 травня 2024 12:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Харківщині зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару
Вибух. Фото: focus.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Харківському районі у неділю, 19 травня, було чутно вибухи. Наразі відомо про вісьмох постраждалих та чотирьох загиблих. 

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Вибухи на Харківщині 19 травня

Окупанти 19 травня влучили по Малоданилівській громаді Харківського району. Наразі відомо, про вісьмох постраждалих, серед них є фельдшер швидкої допомоги. Також повідомляється про пошкодження автомобіля екстреної медичної допомоги. 

"Кількість постраждалих зросла до восьми людей", — написав Синєгубов.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Згодом Синєгубов заявив про чотирьох загиблих внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Також ми писали, що протягом минулої доби росіяни продовжували обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожих атак в області було поранено щонайменше 11 людей.

війна
Харків
вибух
Харківська область
Олег Синєгубов
війна в Україні
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку