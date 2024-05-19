На Харківщині зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару
У Харківському районі у неділю, 19 травня, було чутно вибухи. Наразі відомо про вісьмох постраждалих та чотирьох загиблих.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Вибухи на Харківщині 19 травня
Окупанти 19 травня влучили по Малоданилівській громаді Харківського району. Наразі відомо, про вісьмох постраждалих, серед них є фельдшер швидкої допомоги. Також повідомляється про пошкодження автомобіля екстреної медичної допомоги.
"Кількість постраждалих зросла до восьми людей", — написав Синєгубов.
Згодом Синєгубов заявив про чотирьох загиблих внаслідок обстрілу.
Нагадаємо, у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.
Також ми писали, що протягом минулої доби росіяни продовжували обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожих атак в області було поранено щонайменше 11 людей.
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