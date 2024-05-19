Росіяни атакували громадські місця у центрі Харкова — є постраждалі
У Харкові місцеві жителі знову почули вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи у Харкові 19 травня
У Харківській області о 13:54 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.
О 15:14 Терехов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи.
О 15:15 голова ОДА Олег Синєгубов повідомив, що є загроза повторних пусків.
О 15:35 Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по відкритій території біля паркової зони у Харкові.
О 15:36 Терехов заявив, що ракети вдарили по центральному районі міста. Одна ракета впала на кладовище, а друга — у популярне серед жителів Харкова місце відпочинку.
О 15:41 мер Харкова заявив, що вже є інформація про постраждалих.
Нагадаємо, у Харківському районі у неділю, 19 травня, лунали вибухи. Під час ворожого обстрілу зафіксовано влучання.
Також ми писали, що протягом минулої доби росіяни продовжували обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожих атак в області було поранено щонайменше 11 людей.
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