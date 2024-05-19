Росіяни атакували громадські місця у центрі Харкова — є постраждалі

Вибух. Ілюстративне фото: соцмережі

У Харкові місцеві жителі знову почули вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи у Харкові 19 травня

У Харківській області о 13:54 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Допис Повітряних Сил. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

О 15:14 Терехов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

О 15:15 голова ОДА Олег Синєгубов повідомив, що є загроза повторних пусків.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

О 15:35 Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по відкритій території біля паркової зони у Харкові.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

О 15:36 Терехов заявив, що ракети вдарили по центральному районі міста. Одна ракета впала на кладовище, а друга — у популярне серед жителів Харкова місце відпочинку.

О 15:41 мер Харкова заявив, що вже є інформація про постраждалих.

Дописи Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківському районі у неділю, 19 травня, лунали вибухи. Під час ворожого обстрілу зафіксовано влучання.

Також ми писали, що протягом минулої доби росіяни продовжували обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожих атак в області було поранено щонайменше 11 людей.