Десятки активістів у Харкові вимагають від влади більше коштів для ЗСУ
У центрі Харкова зібрались десятки активістів, які вимагають більше коштів виділяти на потреби Збройних сил України. Подібні пікети відбуваються щосуботи.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
У центрі Харкова черговий мирний пікет
Харків’яни продовжують висловлювати вимоги до місцевої влади щодо спрямування фінансів на підтримку наших захисників.
"Багатьом українцям не треба казати, що корупція вбиває. Замовчування корупції теж вбиває. Нам треба обʼєднуватися, треба підтримувати наших хлопців!", — сказав активіст Андрій в коментарі Новини.LIVE.
Водночас він уточнив, що держава витрачає величезні кошти на будівництво, які набагато потрібніші зараз хлопцям на передовій.
Учасники акції, які зібрались у центрі Харкова, скандують "Гроші на ЗСУ!"
Ця всеукраїнська акція відбувається щосуботи о 10:00.
Нагадаємо, у Харкові затримали шахрая, який за гроші обіцяв повернути військового з полону.
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