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Десятки активістів у Харкові вимагають від влади більше коштів для ЗСУ

23 грудня 2023 12:01
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Десятки активістів у Харкові вимагають від влади більше коштів для ЗСУ
Активісти в центрі Харкова. Фото: Новини.LIVE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

У центрі Харкова зібрались десятки активістів, які вимагають більше коштів виділяти на потреби Збройних сил України. Подібні пікети відбуваються щосуботи.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Активісти в центрі Харкова. Фото: Новини.LIVE

"Багатьом українцям не треба казати, що корупція вбиває. Замовчування корупції теж вбиває. Нам треба обʼєднуватися, треба підтримувати наших хлопців!", — сказав активіст Андрій в коментарі Новини.LIVE.

Водночас він уточнив, що держава витрачає величезні кошти на будівництво, які набагато потрібніші зараз хлопцям на передовій.

Активісти в центрі Харкова. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції, які зібрались у центрі Харкова, скандують "Гроші на ЗСУ!"

Ця всеукраїнська акція відбувається щосуботи о 10:00.

Активісти в центрі Харкова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Харкові затримали шахрая, який за гроші обіцяв повернути військового з полону.

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