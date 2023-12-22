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У Харкові оголосили тендер на очищення вулиць за майже 300 млн

22 грудня 2023 18:53
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Козюк Тетяна
редактор
У Харкові оголосили тендер на очищення вулиць за майже 300 млн
Прибирання вулиць у Харкові. Фото: Гвара
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харківській міській раді оголосили тендер на послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд. Відповідні роботи коштуватимуть 290 мільйонів гривень. 

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Тендер на очищення вулиць у Харкові

Як стало відомо, у переліку загалом 56 послуг. Зокрема:

  • Очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів від нанесеного ґрунту.
  • Збирання  окремих предметів з проїжджої частини автодороги і тротуарів.
  • Механізоване прибирання вулиць.
  • Очищення  проїжджої частини доріг. 

Усі послуги виконуватимуться з використанням спеціальної техніки. Варто зазначити, що 5 одиниць підмітально-прибиральних машин CityCat 5006 закуповували ще у 2017 році. Це коштувало 46,5 мільйона гривень.

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Тендер про закупівлю. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями у Харкові провели черговий мирний мітинг. Метою протестувальників є виділення коштів на потреби української армії та бійців на фронті.

Перед цим, 9 грудня, у центрі Харкова відбулися протести з вимогою виділити більше коштів на підтримку ЗСУ. За словами мітингувальників, українські військові не відчувають тих грошей, які виділяє місцева влада.

 

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