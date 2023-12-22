У Харкові оголосили тендер на очищення вулиць за майже 300 млн

Прибирання вулиць у Харкові. Фото: Гвара

У Харківській міській раді оголосили тендер на послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд. Відповідні роботи коштуватимуть 290 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Як стало відомо, у переліку загалом 56 послуг. Зокрема:

Очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів від нанесеного ґрунту.

Збирання окремих предметів з проїжджої частини автодороги і тротуарів.

Механізоване прибирання вулиць.

Очищення проїжджої частини доріг.

Усі послуги виконуватимуться з використанням спеціальної техніки. Варто зазначити, що 5 одиниць підмітально-прибиральних машин CityCat 5006 закуповували ще у 2017 році. Це коштувало 46,5 мільйона гривень.

Тендер про закупівлю. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями у Харкові провели черговий мирний мітинг. Метою протестувальників є виділення коштів на потреби української армії та бійців на фронті.

Перед цим, 9 грудня, у центрі Харкова відбулися протести з вимогою виділити більше коштів на підтримку ЗСУ. За словами мітингувальників, українські військові не відчувають тих грошей, які виділяє місцева влада.