У Харкові оголосили тендер на очищення вулиць за майже 300 млн
У Харківській міській раді оголосили тендер на послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд. Відповідні роботи коштуватимуть 290 мільйонів гривень.
Про це йдеться на сайті Prozorro.
Тендер на очищення вулиць у Харкові
Як стало відомо, у переліку загалом 56 послуг. Зокрема:
- Очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів від нанесеного ґрунту.
- Збирання окремих предметів з проїжджої частини автодороги і тротуарів.
- Механізоване прибирання вулиць.
- Очищення проїжджої частини доріг.
Усі послуги виконуватимуться з використанням спеціальної техніки. Варто зазначити, що 5 одиниць підмітально-прибиральних машин CityCat 5006 закуповували ще у 2017 році. Це коштувало 46,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, днями у Харкові провели черговий мирний мітинг. Метою протестувальників є виділення коштів на потреби української армії та бійців на фронті.
Перед цим, 9 грудня, у центрі Харкова відбулися протести з вимогою виділити більше коштів на підтримку ЗСУ. За словами мітингувальників, українські військові не відчувають тих грошей, які виділяє місцева влада.
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