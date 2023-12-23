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Десятки активистов в Харькове требуют от властей больше средств для ВСУ

23 декабря 2023 12:01
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Десятки активистов в Харькове требуют от властей больше средств для ВСУ
Активисты в центре Харькова. Фото: Новини.LIVE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

В центре Харькова собрались десятки активистов, требующих больше денег выделять на нужды Вооруженных сил Украины. Подобные пикеты проходят каждую субботу.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Харьковчане продолжают требовать от местных властей направлять больше финансов на поддержку наших защитников.

Активисты в центре Харькова. Фото: Новини.LIVE

"Многим украинцам не нужно говорить, что коррупция убивает. Замалчивание коррупции тоже убивает. Нам нужно объединяться, нужно поддерживать наших ребят!", — сказал активист Андрей в комментарии Новини.LIVE.

В то же время он уточнил, что государство тратит огромные средства на строительство, которые намного нужнее сейчас ребятам на передовой.

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Активисты в центре Харькова. Фото: Новини.LIVE

Участники акции, собравшиеся в центре Харькова, скандируют "Деньги на ВСУ!"

Эта всеукраинская акция проходит каждую субботу в 10:00.

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Активисты в центре Харькова. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове задержали мошенника, который за деньги обещал вернуть военного из плена.

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