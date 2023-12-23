Десятки активистов в Харькове требуют от властей больше средств для ВСУ
В центре Харькова собрались десятки активистов, требующих больше денег выделять на нужды Вооруженных сил Украины. Подобные пикеты проходят каждую субботу.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
В центре Харькова очередной мирный пикет
Харьковчане продолжают требовать от местных властей направлять больше финансов на поддержку наших защитников.
"Многим украинцам не нужно говорить, что коррупция убивает. Замалчивание коррупции тоже убивает. Нам нужно объединяться, нужно поддерживать наших ребят!", — сказал активист Андрей в комментарии Новини.LIVE.
В то же время он уточнил, что государство тратит огромные средства на строительство, которые намного нужнее сейчас ребятам на передовой.
Участники акции, собравшиеся в центре Харькова, скандируют "Деньги на ВСУ!"
Эта всеукраинская акция проходит каждую субботу в 10:00.
Напомним, в Харькове задержали мошенника, который за деньги обещал вернуть военного из плена.
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