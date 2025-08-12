Відео
Головна Харків Ді Капріо і Земан зняли фільм про евакуацію тварин під Харковом

Ді Капріо і Земан зняли фільм про евакуацію тварин під Харковом

Дата публікації: 12 серпня 2025 04:58
Ді Капріо і Земан зняли кіно про порятунок тварин з Фельдман Екопарку в перші місяці війни
Кадр порятунку тигра з Фельдман Екопарку. Фото: скриншот з відео у Facebook

Відомий режисер Джошуа Земан і продюсер Леонардо Ді Капріо зняли фильм Checkpoint Zoo про порятунок тварин з "Фельдман Екопарку" біля Харкова. Зйомка відбувалася в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сторінку "Фельдман Екопарку" у Facebook.

Читайте також:

Що відомо про фільм Checkpoint Zoo і коли його чекати

В Екопарку розповіли, що у стрічці показані події, коли під обстрілами команда закладу рятувала тварин, попри небезпеку та важкі умови.

Також там зазначили, що це щира й правдива історія про те, як війна торкнулася не лише людей, а й тварин.

Цей фільм вже здобув 13 міжнародних нагород і 15 серпня вийде в прокат у США. Після цього прем'єра відбудеться в Україні.

"Ми надзвичайно вдячні сміливому і талановитому режисеру Джошуа Земану, який ризикнув приїхати в Україну й зняти правдиву й масштабну документальну картину про порятунок наших тварин, а також зірковому актору Леонардо Ді Капріо, що виступив продюсером фільму", — сказано у дописі Екопарку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у "Фельдман Екопарку" показали тигренят, яких виростила собака. Наразі вони вже потроху переходять з молока на м'ясо.

Також у лютому 2025 року ми показували и та розповідали, як живе Екопарк Фельдмана під час війни.

Харків евакуація тварини фільм Леонардо Ді Капріо Екопарк
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
