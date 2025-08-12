Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Ди Каприо и Земан сняли фильм об эвакуации животных под Харьковом

Ди Каприо и Земан сняли фильм об эвакуации животных под Харьковом

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 04:58
Ди Каприо и Земан сняли кино о спасении животных из Фельдман Экопарка в первые месяцы войны
Кадр спасения тигра из Фельдман Экопарк. Фото: скриншот из видео в Facebook

Известный режиссер Джошуа Земан и продюсер Леонардо Ди Каприо сняли фильм Checkpoint Zoo о спасении животных из "Фельдман Экопарк" возле Харькова. Съемка происходила в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на страницу "Фельдман Экопарк" в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Что известно о фильме Checkpoint Zoo и когда его ждать

В Экопарке рассказали, что в ленте показаны события, когда под обстрелами команда заведения спасала животных, несмотря на опасность и тяжелые условия.

Также там отметили, что это искренняя и правдивая история о том, как война коснулась не только людей, но и животных.

Этот фильм уже получил 13 международных наград и 15 августа выйдет в прокат в США. После этого премьера состоится в Украине.

"Мы очень благодарны смелому и талантливому режиссеру Джошуа Земану, который рискнул приехать в Украину и снять правдивую и масштабную документальную картину о спасении наших животных, а также звездному актеру Леонардо Ди Каприо, который выступил продюсером фильма", — говорится в сообщении Экопарка.

Напомним, недавно мы писали, что в "Фельдман Экопарке" показали тигрят, которых вырастила собака. Сейчас они уже понемногу переходят с молока на мясо.

Также в феврале 2025 года мы показывали и рассказывали, как живет Экопарк Фельдмана во время войны.

Харьков эвакуация животные фильм Леонардо Ди Каприо Экопарк
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации