Ди Каприо и Земан сняли кино о спасении животных из Фельдман Экопарка в первые месяцы войны

Ди Каприо и Земан сняли фильм об эвакуации животных под Харьковом
Известный режиссер Джошуа Земан и продюсер Леонардо Ди Каприо сняли фильм Checkpoint Zoo о спасении животных из "Фельдман Экопарк" возле Харькова. Съемка происходила в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на страницу "Фельдман Экопарк" в Facebook.
Что известно о фильме Checkpoint Zoo и когда его ждать
В Экопарке рассказали, что в ленте показаны события, когда под обстрелами команда заведения спасала животных, несмотря на опасность и тяжелые условия.
Также там отметили, что это искренняя и правдивая история о том, как война коснулась не только людей, но и животных.
Этот фильм уже получил 13 международных наград и 15 августа выйдет в прокат в США. После этого премьера состоится в Украине.
"Мы очень благодарны смелому и талантливому режиссеру Джошуа Земану, который рискнул приехать в Украину и снять правдивую и масштабную документальную картину о спасении наших животных, а также звездному актеру Леонардо Ди Каприо, который выступил продюсером фильма", — говорится в сообщении Экопарка.
Напомним, недавно мы писали, что в "Фельдман Экопарке" показали тигрят, которых вырастила собака. Сейчас они уже понемногу переходят с молока на мясо.
Также в феврале 2025 года мы показывали и рассказывали, как живет Экопарк Фельдмана во время войны.
Читайте Новини.LIVE!