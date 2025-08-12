Ди Каприо и Земан сняли кино о спасении животных из Фельдман Экопарка в первые месяцы войны

Кадр спасения тигра из Фельдман Экопарк. Фото: скриншот из видео в Facebook

Известный режиссер Джошуа Земан и продюсер Леонардо Ди Каприо сняли фильм Checkpoint Zoo о спасении животных из "Фельдман Экопарк" возле Харькова. Съемка происходила в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на страницу "Фельдман Экопарк" в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Что известно о фильме Checkpoint Zoo и когда его ждать

В Экопарке рассказали, что в ленте показаны события, когда под обстрелами команда заведения спасала животных, несмотря на опасность и тяжелые условия.

Также там отметили, что это искренняя и правдивая история о том, как война коснулась не только людей, но и животных.

Этот фильм уже получил 13 международных наград и 15 августа выйдет в прокат в США. После этого премьера состоится в Украине.

"Мы очень благодарны смелому и талантливому режиссеру Джошуа Земану, который рискнул приехать в Украину и снять правдивую и масштабную документальную картину о спасении наших животных, а также звездному актеру Леонардо Ди Каприо, который выступил продюсером фильма", — говорится в сообщении Экопарка.

Напомним, недавно мы писали, что в "Фельдман Экопарке" показали тигрят, которых вырастила собака. Сейчас они уже понемногу переходят с молока на мясо.

Также в феврале 2025 года мы показывали и рассказывали, как живет Экопарк Фельдмана во время войны.