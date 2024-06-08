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Димить на все місто — в Харкові спалахнула масштабна пожежа

8 червня 2024 16:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Масштабна пожежа в Харкові — в чому причина
Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Харківської області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Холодногірському районі Харкова у суботу, 8 червня, сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив 1800 квадратних метрів, а дим, яким затягнуло ледь не все місто, було видно з різних міських районів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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За даними рятувальників, спалахнули пластмасові відходи та поліетиленова плівка. Вогонь перекинувся на поруч розташовані будівлі. Полум'я пошкодило три будівлі, з яких дві СТО. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу та уникнути розповсюдження вогню.

дснс харківщина
Пожежник гасить вогонь. Джерело: ДСНС Харківської області

Площа пожежі становила 1800 квадратних метрів. О 10:00 вогнище вдалося згасити, але на місці досі тривають аварійні роботи. До розбору завалів залучили 17 пожежних машин та 87 рятувальників. За попередніми даними, жертв немає.

пожежа харків
Пожежник гасить вогонь. Джерело: ДСНС Харківської області

Пожежна небезпека — останні новини

Нагадаємо, раніше у Харківській області прикордонники бригади "Гарт" врятували з палаючого будинку двох цивільних, куди влучила російська міна.

Також внаслідок обстрілів лісосмуг та прикордоння з Росією спалахнули пожежі в трьох громадах області.

Пожежна небезпека фіксувалася й у столиці: на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва полум'я охопило 2000 кв. метрів

Україна
Харків
пожежа
ДСНС
пожежна небезпека

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