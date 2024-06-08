Масштабна пожежа в Харкові — в чому причина

Димить на все місто — в Харкові спалахнула масштабна пожежа
У Холодногірському районі Харкова у суботу, 8 червня, сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив 1800 квадратних метрів, а дим, яким затягнуло ледь не все місто, було видно з різних міських районів.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Масштабна пожежа у Харкові
За даними рятувальників, спалахнули пластмасові відходи та поліетиленова плівка. Вогонь перекинувся на поруч розташовані будівлі. Полум'я пошкодило три будівлі, з яких дві СТО. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу та уникнути розповсюдження вогню.
Площа пожежі становила 1800 квадратних метрів. О 10:00 вогнище вдалося згасити, але на місці досі тривають аварійні роботи. До розбору завалів залучили 17 пожежних машин та 87 рятувальників. За попередніми даними, жертв немає.
Пожежна небезпека — останні новини
Нагадаємо, раніше у Харківській області прикордонники бригади "Гарт" врятували з палаючого будинку двох цивільних, куди влучила російська міна.
Також внаслідок обстрілів лісосмуг та прикордоння з Росією спалахнули пожежі в трьох громадах області.
Пожежна небезпека фіксувалася й у столиці: на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва полум'я охопило 2000 кв. метрів.
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