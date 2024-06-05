На Харківщині через обстріли горіли три громади — деталі від ДСНС

Вибухи на Харківщині — в трьох районах спалахнули пожежі
У Харківській області у вівторок, 4 червня, росіяни завдали масованих обстрілів по лісосмугах та житлових масивах населених пунктів на кордоні з Росією. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі в трьох громадах області.
Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС Харківської області.
В трьох районах Харківщини виникли пожежі
За словами рятувальників, внаслідок обстрілів ворога пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди та транспортні засоби у трьох районах області, спалахнуло чотири пожежі.
У Юрченковому Вовчанської громади горіли житловий будинок, господарча споруда та гараж. Вогонь охопив 250 кв.м;
У Старосалтівській громаді горіла хвойна підстилка на загальній площі близько дев'яти гектарів.
Також у Чугуївському районі спалахнула лісосмуга та дві вулиці населених пунктів. За попередніми даними жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в окупованій частині Вовчанська армія Росії створила фільтраційний табір.
Своєю чергою, в Генштабі ЗСУ повідомили, що у Харківській області з початку вівторка, 4 червня, армія Росії не проводила активних наступальних дій.
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