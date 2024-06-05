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Вибухи на Харківщині — в трьох районах спалахнули пожежі

5 червня 2024 10:20
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Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині через обстріли горіли три громади — деталі від ДСНС
Рятувальник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Харківській області у вівторок, 4 червня, росіяни завдали масованих обстрілів по лісосмугах та житлових масивах населених пунктів на кордоні з Росією. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі в трьох громадах області.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС Харківської області.

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За словами рятувальників, внаслідок обстрілів ворога пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди та транспортні засоби у трьох районах області, спалахнуло чотири пожежі. 

пожежа вовчанськ
Наслідки пожежі в Юрченковому. Фото: ДСНС Харківщини

У Юрченковому Вовчанської громади горіли житловий будинок, господарча споруда та гараж. Вогонь охопив 250 кв.м;

У Старосалтівській громаді горіла хвойна підстилка на загальній площі близько дев'яти гектарів.

пожежа старий салтів
Гасіння пожежі в Чугївському районі. Джерело: ДСНС Харківщини

Також у Чугуївському районі спалахнула лісосмуга та дві вулиці населених пунктів. За попередніми даними жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в окупованій частині Вовчанська армія Росії  створила фільтраційний табір.

Своєю чергою, в Генштабі ЗСУ повідомили, що у Харківській області з початку вівторка, 4 червня, армія Росії не проводила активних наступальних дій

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Україна
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Харківська область

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