На Харківщині через обстріли горіли три громади — деталі від ДСНС

Рятувальник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

У Харківській області у вівторок, 4 червня, росіяни завдали масованих обстрілів по лісосмугах та житлових масивах населених пунктів на кордоні з Росією. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі в трьох громадах області.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС Харківської області.

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За словами рятувальників, внаслідок обстрілів ворога пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди та транспортні засоби у трьох районах області, спалахнуло чотири пожежі.

Наслідки пожежі в Юрченковому. Фото: ДСНС Харківщини

У Юрченковому Вовчанської громади горіли житловий будинок, господарча споруда та гараж. Вогонь охопив 250 кв.м;

У Старосалтівській громаді горіла хвойна підстилка на загальній площі близько дев'яти гектарів.

Гасіння пожежі в Чугївському районі. Джерело: ДСНС Харківщини

Також у Чугуївському районі спалахнула лісосмуга та дві вулиці населених пунктів. За попередніми даними жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в окупованій частині Вовчанська армія Росії створила фільтраційний табір.

Своєю чергою, в Генштабі ЗСУ повідомили, що у Харківській області з початку вівторка, 4 червня, армія Росії не проводила активних наступальних дій.