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Дымит на весь город — в Харькове вспыхнул масштабный пожар

8 июня 2024 16:23
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Илья Рябинин
редактор
Масштабна пожежа в Харкові — в чому причина
Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС Харьковской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Холодногорском районе Харькова в субботу, 8 июня, произошел масштабный пожар. Огонь охватил 1800 квадратных метров, а дым, которым затянул чуть ли не весь город, был виден из разных городских районов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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По данным спасателей, вспыхнули пластмассовые отходы и полиэтиленовая пленка. Огонь перебросился на рядом расположенные постройки. Пламя повредило три здания, из которых два СТО. Пожарным удалось локализовать пожар и избежать распространения огня.

дснс харьковщина
Пожарный тушит огонь. Источник: ГСЧС Харьковской области

Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. В 10:00 пламя удалось потушить, но на месте до сих пор продолжаются аварийные работы. К разбору завалов привлекли 17 пожарных машин и 87 спасателей. По предварительным данным, жертв нет.

пожар харьков
Пожарный тушит огонь. Источник: ГСЧС Харьковской области

Пожарная опасность — последние новости

Напомним, ранее в Харьковской области пограничники бригады "Гарт" спасли из горящего дома двух гражданских, куда попала российская мина.

Также в результате обстрелов лесополос и приграничья с Россией вспыхнули пожары в трех громадах области.

Пожарная опасность фиксировалась и в столице: на улице Николая Закревского в Деснянском районе Киева пламя охватило 2000 квадратных метров.

Украина
Харьков
пожар
ГСЧС
пожарная опасность

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