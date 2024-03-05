Директорка Харківського музею розповіла, що буде з картинами російських художників

Харківський художній музей. Фото: Findway

Майже половина колекції Харківського художнього музею — картини російських художників. Загалом у музеї зберігається майже 26 тис. картин, наразі вони у сховищах.

Що буде надалі з картинами розповіла директорка музею Валентина Мизгіна в ефірі "Українського радіо Харкова".

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Вона розповіла, що зараз картини у музеї зняли й сховали у сховищах.

Відомо, що дві будівлі постраждали під час обстрілів — там вибиті вікна, пошкоджено дах, стелю та освітлення.

За словами Мизгіної, офіційних постанов, що робити з російським живописом — музею не надсилали. Однак там наразі збираються робити акцент саме на українському мистецтві. А щоб заповнити зали, використовуватимуть полотна сучасних українських живописців.

Директорка музею зазначила, що про деяких художників позиція не сформована. Зокрема, про живописця Володимира Боровиковського. Відомо, що він був родом із Миргорода, але більшу частину життя прожив у Санкт-Петербурзі. Там він прославився створенням портретів російських аристократів і членів імператорської родини.

Крім того, деякі картини, пов'язаних з Україною, за своїм змістом викликають сумніви в дирекції музею.

Зокрема, щодо портрета імператора Павла I того ж Боровиковського.

Також Мизгіна пригадала іншого художника — Григорія Мясоєдова, який понад 10 років проживав у Харкові. Але у своєму творінні "У Севастополі 1854 року" він проявив себе як російський художник.

Водночас у колекції музею є Брюллов, Тропінін та друг Пушкіна Щербінін.

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