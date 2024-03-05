Директор Харьковского музея рассказала, что будет с картинами российских художников

Харьковский художественный музей. Фото: Findway

Почти половина коллекции Харьковского художественного музея — картины российских художников. В музее хранится почти 26 тыс. картин, сейчас они в хранилищах.

Что будет дальше с картинами рассказала директор музея Валентина Мизгина в эфире "Украинского радио Харькова".

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Картины российских художников в музее Харькова

Она рассказала, что сейчас картины в музее сняли и спрятали в хранилищах.

Известно, что два здания пострадали во время обстрелов — там выбиты окна, повреждены крыша, потолок и освещение.

По словам Мизгиной, официальных постановлений, что делать с российской живописью, музею не присылали. Однако там собираются делать акцент именно на украинском искусстве. А чтобы заполнить залы, будут использовать полотна современных украинских живописцев.

Директор музея отметила, что о некоторых художниках позиция не сформирована. В частности, о живописце Владимире Боровиковском. Известно, что он родом из Миргорода, но большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге. Там он прославился созданием портретов российских аристократов и членов императорской семьи.

Кроме того, некоторые картины, связанные с Украиной, по своему содержанию вызывают сомнения в дирекции музея.

В частности, относительно портрета императора Павла I того же Боровиковского.

Также Мизгина вспомнила другого художника — Григория Мясоедова, который более 10 лет проживал в Харькове. Но в своем творении "В Севастополе 1854" он проявил себя как российский художник.

В коллекции музея есть Брюллов, Тропинин и друг Пушкина Щербинин.

Напомним, в Харьковской области стремительно рушатся памятники архитектуры, а власти не спешат заниматься восстановлением зданий. Дело в том, что государственный бюджет Украины на 2024 год не предусматривает финансирование ремонта памятников культуры и архитектуры, пострадавших от российской агрессии.

Также мы писали, что в селе Бабаи Харьковской области разрушается усадьба, в которой жил философ Григорий Сковорода. Планы ее реставрации, задуманные до начала войны, так и не были реализованы.