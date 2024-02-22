У Харкові не можуть відновити зруйновані Росією пам'ятники — що заважає владі

Зруйнований музей імені Григорія Сковороди у Харківській області. Фото: Суспільне

У Харківській області стрімко руйнуються пам'ятники архітектури, а влада не поспішає займатися відновленням будівель. Річ у тому, що державний бюджет України на 2024 рік не передбачає фінансування на ремонт пам'яток культури та архітектури, які постраждали від російської агресії.

Про це повідомляє видання Ґвара Медіа, посилаючись на відповідь Міністерства культури та інформаційної політики у четвер, 22 лютого.

Руйнування пам'яток архітектури

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше оголосив, що пріоритетами бюджету на 2024 рік є оборона країни та досягнення перемоги.

У зв'язку з цим значна частина бюджетних коштів, у тому числі і від платників податків, буде спрямована на потреби оборонних сил, займаючи майже половину всіх витрат або понад 21% ВВП.

"Бюджетна програма на відновлення зруйнованих та пошкоджених пам'яток культури та архітектури в Україні та Харківській області Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" не передбачена", — повідомили у Мінкульті.

Яка пам'ятка архітектури зруйнована найбільше

Найвідомішою зруйнованою пам'яткою архітектури є музей Григорія Сковороди у Богодухівському районі Харківської області, де роботи щодо його збереження досі не розпочалися через відсутність інтересу з боку підрядників.

Попри оголошення трьох тендерів на проведення невідкладних аварійно-консерваційних робіт на суму понад 8,5 млн гривень, охочих виконати ці роботи не знайшлося.

Нагадаємо, у селі Бабаї на Харківщині руйнується садиба, в якій жив філософ Григорій Сковорода. Плани щодо її реставрації, задумані до початку війни, так і не були реалізовані.

У Києві відреставрують історичні двері однієї із найстаріших аптек міста, розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 40. Її збудували у 1893-1894 роках, і належить вона до мережі комунального підприємства "Формація".