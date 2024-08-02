На Закарпатті створять оздоровчо-відпочинковий комплекс для дітей з Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов та очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Фото: t.me/ihor_terekhov

На Закарпатті збудують оздоровчий комплекс для дітей з Харкова. Мер міста Ігор Терехов зустрівся з очільником Закарпатської обласної військової адміністрації Віктором Микитою та обговорив усі деталі.

Про це мер повідомив Ігор Терехов у четвер, 1 серпня, в Telegram.

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Оздоровчий комплекс для дітей з Харкова

"У цей складний час Харків отримує допомогу не лише від міжнародних партнерів, а й від українських міст та регіонів. Це особливо цінно", — сказав Терехов.

Він додав, що завдяки Закарпаттю у Харкова з'явилася унікальна можливість втілити в життя проєкт організації оздоровчо-відпочинкового комплексу спеціально для харківських дітей на Міжгірщині.

Зустріч Терехова з партнерами із Закарпаття. Фото: t.me/ihor_terekhov

Зустріч Терехова з партнерами із Закарпаття. Фото: t.me/ihor_terekhov

Зустріч Терехова з партнерами із Закарпаття. Фото: t.me/ihor_terekhov 1 / 3

"Я дуже вдячний голові Закарпатської ОВА Вікторові Микиті та його команді за підтримку цієї ініціативи!" — наголосив міський голова.

Скриншот допису Ігора Терехова

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що наразі диференційована тривога для Харкова неможлива. Всі тривоги, які лунають, є об’єктивними і небезпечними для як для області, так і для міста.

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