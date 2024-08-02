Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Діти з Харкова будуть відпочивати на Закарпатті — в області збудують оздоровчий комплекс arrow

Діти з Харкова будуть відпочивати на Закарпатті — в області збудують оздоровчий комплекс

2 серпня 2024 09:49
Катерина Османська - Редактор
На Закарпатті створять оздоровчо-відпочинковий комплекс для дітей з Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов та очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Фото: t.me/ihor_terekhov
Катерина Османська - Редактор

На Закарпатті збудують оздоровчий комплекс для дітей з Харкова. Мер міста Ігор Терехов зустрівся з очільником Закарпатської обласної військової адміністрації Віктором Микитою та обговорив усі деталі.

Про це мер повідомив Ігор Терехов у четвер, 1 серпня, в Telegram. 

Читайте також:

Оздоровчий комплекс для дітей з Харкова

"У цей складний час Харків отримує допомогу не лише від міжнародних партнерів, а й від українських міст та регіонів. Це особливо цінно", — сказав Терехов.

Він додав, що завдяки Закарпаттю у Харкова з'явилася унікальна можливість втілити в життя проєкт організації оздоровчо-відпочинкового комплексу спеціально для харківських дітей на Міжгірщині.  

  • Діти з Харкова будуть відпочивати на Закарпатті — в області збудують оздоровчий комплекс - фото 1
    Зустріч Терехова з партнерами із Закарпаття. Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Діти з Харкова будуть відпочивати на Закарпатті — в області збудують оздоровчий комплекс - фото 2
    Зустріч Терехова з партнерами із Закарпаття. Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Діти з Харкова будуть відпочивати на Закарпатті — в області збудують оздоровчий комплекс - фото 3
    Зустріч Терехова з партнерами із Закарпаття. Фото: t.me/ihor_terekhov
1 / 3

"Я дуже вдячний голові Закарпатської ОВА Вікторові Микиті та його команді за підтримку цієї ініціативи!" — наголосив міський голова. 

null
Скриншот допису Ігора Терехова

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що наразі диференційована тривога для Харкова неможлива. Всі тривоги, які лунають, є об’єктивними і небезпечними для як для області, так і для міста.

Також ми писали, що у Харкові група чоловіків підробляла алкоголь відомих та дорогих брендів. Правоохоронці вилучили понад 45 тонн спирту.

Харків діти відпочинок Закарпаття Ігор Терехов дитячий табір

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:26 Ворожий флот у Чорному морі споряджений ракетами — висока загроза для Одещини

10:17 Найпопулярніший манікюр Олімпіади-2024 — що обирали спортсменки для змагань

10:10 Нацбанк попередив про зростання тарифів на газ та опалення — коли чекати

10:10 У Туреччині заблокували доступ до Instagram — яка причина

09:58 Десантники знищили партію російської техніки на Курахівському напрямку

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

09:54 Танець української тенісистки Костюк на Олімпіаді завірусився в мережі — відео

09:53 Аварійні відключення світла в Одесі сьогодні — кому варто підготуватись

09:49 Діти з Харкова будуть відпочивати на Закарпатті — в області збудують оздоровчий комплекс

09:46 У Києві скасували штраф за несвоєчасну явку для оновлення даних у ТЦК — що заявили в суді

09:45 Стало відомо, скільки дітей вилучили у батьків з України за кордоном

10:26 Ворожий флот у Чорному морі споряджений ракетами — висока загроза для Одещини

10:17 Найпопулярніший манікюр Олімпіади-2024 — що обирали спортсменки для змагань

10:10 Нацбанк попередив про зростання тарифів на газ та опалення — коли чекати

10:10 У Туреччині заблокували доступ до Instagram — яка причина

09:58 Десантники знищили партію російської техніки на Курахівському напрямку

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

09:54 Танець української тенісистки Костюк на Олімпіаді завірусився в мережі — відео

09:53 Аварійні відключення світла в Одесі сьогодні — кому варто підготуватись

09:49 Діти з Харкова будуть відпочивати на Закарпатті — в області збудують оздоровчий комплекс

09:46 У Києві скасували штраф за несвоєчасну явку для оновлення даних у ТЦК — що заявили в суді

09:45 Стало відомо, скільки дітей вилучили у батьків з України за кордоном

Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі