На Закарпатье создадут оздоровительно-развлекательный комплекс для детей из Харькова

Дети из Харькова будут отдыхать на Закарпатье — в области построят оздоровительный комплекс
На Закарпатье построят оздоровительный комплекс для детей из Харькова. Мэр города Игорь Терехов встретился с главой Закарпатской областной военной администрации Виктором Микитой и обсудил все детали.
Об этом мэр сообщил Игорь Терехов в четверг, 1 августа, в Telegram.
Оздоровительный комплекс для детей из Харькова
"В это сложное время Харьков получает помощь не только от международных партнеров, но и от украинских городов и регионов. Это особенно ценно", — сказал Терехов.
Он добавил, что благодаря Закарпатью у Харькова появилась уникальная возможность воплотить в жизнь проект организации оздоровительно-развлекательного комплекса специально для харьковских детей в Межгорье.
-
Встреча Терехова с партнерами из Закарпатья. Фото: t.me/ihor_terekhov
-
Встреча Терехова с партнерами из Закарпатья. Фото: t.me/ihor_terekhov
-
Встреча Терехова с партнерами из Закарпатья. Фото: t.me/ihor_terekhov
"Я очень благодарен главе Закарпатской ОВА Виктору Миките и его команде за поддержку этой инициативы!" — подчеркнул городской голова.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в настоящее время дифференцированная тревога для Харькова невозможна. Все тревоги, которые раздаются, объективны и опасны как для области, так и для города.
Также мы писали, что в Харькове группа мужчин подрабатывала алкоголь известных и дорогих брендов. Правоохранители изъяли более 45 тонн спирта.
Читайте Новини.LIVE!