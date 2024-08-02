На Закарпатье создадут оздоровительно-развлекательный комплекс для детей из Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. Фото: t.me/ihor_terekhov

На Закарпатье построят оздоровительный комплекс для детей из Харькова. Мэр города Игорь Терехов встретился с главой Закарпатской областной военной администрации Виктором Микитой и обсудил все детали.

Об этом мэр сообщил Игорь Терехов в четверг, 1 августа, в Telegram.

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Оздоровительный комплекс для детей из Харькова

"В это сложное время Харьков получает помощь не только от международных партнеров, но и от украинских городов и регионов. Это особенно ценно", — сказал Терехов.

Он добавил, что благодаря Закарпатью у Харькова появилась уникальная возможность воплотить в жизнь проект организации оздоровительно-развлекательного комплекса специально для харьковских детей в Межгорье.

Встреча Терехова с партнерами из Закарпатья. Фото: t.me/ihor_terekhov

Встреча Терехова с партнерами из Закарпатья. Фото: t.me/ihor_terekhov

Встреча Терехова с партнерами из Закарпатья. Фото: t.me/ihor_terekhov 1/3 ​ 3

"Я очень благодарен главе Закарпатской ОВА Виктору Миките и его команде за поддержку этой инициативы!" — подчеркнул городской голова.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в настоящее время дифференцированная тревога для Харькова невозможна. Все тревоги, которые раздаются, объективны и опасны как для области, так и для города.

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