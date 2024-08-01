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Синєгубов відповів, чи можлива диференційована тривога для Харкова

1 серпня 2024 15:22
Катерина Османська - Редактор
Повітряна тривога у Харкові — Синєгубов відповів, чи зміниться система оповіщення
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
Катерина Османська - Редактор

Наразі диференційована тривога для Харкова неможлива. Всі тривоги, які лунають, є об’єктивними і небезпечними для як для області, так і для міста.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі "Думка"

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Синєгубов розповів, що консультувався з головнокомандувачем ЗСУ і начальником Генштабу щодо введення диференційованої системи оповіщення про тривоги у Харківській області. Однак наразі для міста вона неможлива.

"Однак відповідь наступна, що всі, на жаль, тривоги, які лунають, є об’єктивними і небезпечними для нас. І коли, просто цитата головнокомандувача, коли злітає МіГ для пуску КАБ або інший літак, він випускає КАБ, який летить вже по балістичній траєкторії. Ми не знаємо, він летить або до Липців, або до міста Харкова", — пояснив очільник ОВА. 

Він додав, що місцева влада вимушена вмикати цю повітряну тривогу, адже коли цього не робити, то такі дії можуть призвести до ризику життя цивільних мешканців. 

"На жаль, всі ті тривоги, які ми наразі маємо, абсолютно реальні. Будемо працювати надалі з військовими щодо усунення загрози, тобто першоджерела цих тривог", — підсумував Синєгубов.

Що передувало 

У січні міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що 2024 року можуть змінити систему оповіщення про загрозу з боку РФ. За його словами, планувалося розпочати диференціацію повітряних тривог і не давати оголошення Харкову, якщо загроза обстрілу в області. 

За його словами, таке рішення ухвалили депутати.

Нагадаємо, упродовж минулої доби окупанти обстріляли сім населених пунктів Харківської області з різного типу озброєння. Внаслідок атаки загарбників є загиблі та поранені, серед них 10-річний хлопчик.

Також ми писали, що 24 липня росіяни завдали кілька ударів по Харкову, зокрема касетним "Іскандером". Загалом постраждали 12 людей.  

Харків обстріли Олег Синєгубов повітряна тривога війна в Україні

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