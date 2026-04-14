Дизель майже по 97 грн: ціни на пальне у Харкові сьогодні

Дата публікації: 14 квітня 2026 18:37
Ціни на пальне у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові станом на 14 квітня спостерігається різниця у вартості пального залежно від мережі автозаправних станцій. Водночас ціни залишаються на високому рівні, особливо на преміальні види бензину та дизелю, а подекуди здорожчали.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Яка вартість пального у Харкові 14 квітня

На одній із АЗС мережі SOCAR дизельне пальне продають за 91,99 грн за літр, а ДП євро за 94,99 грн за літр. Бензин марки А-95 коштує 78,99 грн за літр, а преміальний А-100 — 86,99 грн за літр. Воденочас газ (LPG) тут можна придбати за 49,98 грн за літр

Ціни на пальне у Харкові 14 квітня
Вартість пального на АЗС SOCAR у Харкові 14 квітня. Фото: Новини.LIVE

На заправках OKKO ціни дещо відрізняються:

  • бензин Pulls 95 — 79,90 грн за літр,
  • бензин А-95 Євро — 76,90 грн за літр,
  • Pulls ДП — 96,90 грн за літр, 
  • ДП Євро — 93,90 грн за літр,
  • автогаз — 49,98 грн/л.
Скільки коштує пальне у Харкові 14 квітня
Вартість пального на АЗС ОККО у Харкові 14 квітня. Фото: Новини.LIVE

Водночас на АЗС "ОВІС" ціни трохи нижчі на окремі позиції. Зокрема, дизельне пальне можна придбати від 91,99 грн за літр, бензин А-95 — від 74,99 грн за літр, а А-92 — від 71,99 грн за літр. Вартість газу тут становить 49,99 грн за літр.

Вартість пального у Харкові 14 квітня
Вартість пального на АЗС "ОВІС" у Харкові 14 квітня. Фото: Новини.LIVE

Загалом середні ціни на пальне у Харкові та області сьогодні такі.

Середні ціни на пальне у Харкові на 14 квітня. Фото: скриншот/Мінфін
Ціни на пальне на АЗС в Харкові. Фото: скриншот/Мінфін

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Ігор Терехов заявив, що безкоштовний проїзд є вимогою часу. За його словами, не можна брати гроші з людей, які користуються метрополітеном як основним укриттям під час повітряних тривог.

Також ми писали, що 14 квітня у Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку. Як відомо, що удар прийшовся на останніх поверхів, зафіксовано невелике задимлення.

Автор:
Карина Приходько
