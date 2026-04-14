Дизель майже по 97 грн: ціни на пальне у Харкові сьогодні
У Харкові станом на 14 квітня спостерігається різниця у вартості пального залежно від мережі автозаправних станцій. Водночас ціни залишаються на високому рівні, особливо на преміальні види бензину та дизелю, а подекуди здорожчали.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Яка вартість пального у Харкові 14 квітня
На одній із АЗС мережі SOCAR дизельне пальне продають за 91,99 грн за літр, а ДП євро за 94,99 грн за літр. Бензин марки А-95 коштує 78,99 грн за літр, а преміальний А-100 — 86,99 грн за літр. Воденочас газ (LPG) тут можна придбати за 49,98 грн за літр.
На заправках OKKO ціни дещо відрізняються:
- бензин Pulls 95 — 79,90 грн за літр,
- бензин А-95 Євро — 76,90 грн за літр,
- Pulls ДП — 96,90 грн за літр,
- ДП Євро — 93,90 грн за літр,
- автогаз — 49,98 грн/л.
Водночас на АЗС "ОВІС" ціни трохи нижчі на окремі позиції. Зокрема, дизельне пальне можна придбати від 91,99 грн за літр, бензин А-95 — від 74,99 грн за літр, а А-92 — від 71,99 грн за літр. Вартість газу тут становить 49,99 грн за літр.
Загалом середні ціни на пальне у Харкові та області сьогодні такі.
Читайте Новини.LIVE!