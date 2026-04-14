Харків У Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку: почалося задимлення

У Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку: почалося задимлення

Дата публікації: 14 квітня 2026 06:43
Гасіння пожежі в центрі міста внаслідок російської атаки по Харкову. Ілюстративне фото: t.me/ihor_terekhov

Росіяни у вівторок зранку, 14 квітня, атакували Харків щонайменше одним дроном. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, через що зафіксовано задимлення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Удар по Харкову 14 квітня зранку

Згідно допису Терехова, влучання сталося приблизно о 06:27. Він уточнив, що дрон влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі міста.

Через кілька хвилин очільник Харкова додав наступне:

"За попередньою інформацією, удар прийшовся на останніх поверхів, зафіксовано невелике задимлення. Інформація про постраждалих наразі не надходила", — йдеться у повідомленні.

Терехов про перші наслідки атаки. Фото: скриншот

Оновлено о 06:57

Глава ОВА Олег Синєгубов поінформував, що влучання сталося у балкон квартири багатоповерхівки. Внаслідок атаки постраждала 44-річна жінка, вона отримала гостру реакцію на стрес.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що росіяни вдень 6 квітня теж атакували Харків дронами. Один з ударів був по навчальному закладу.

Також ми писали, що 2 квітня ворог неодноразово бив по Харкову. Станом вечір місцева влада зафіксувала, що сталося щонайменше 20 влучань. Причому один з дронів влучив у будівлю готелю, який не працював.

Харків дрон Шахід-136 війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
