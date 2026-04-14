Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дизель почти по 97 грн: цены на топливо в Харькове сегодня

Дизель почти по 97 грн: цены на топливо в Харькове сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 18:37
Дизель почти по 97 грн: цены на топливо в Харькове сегодня
Цены на топливо в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове по состоянию на 14 апреля наблюдается разница в стоимости топлива в зависимости от сети автозаправочных станций. В то же время цены остаются на высоком уровне, особенно на премиальные виды бензина и дизеля, а кое-где подорожали.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Какая стоимость топлива в Харькове 14 апреля

На одной из АЗС сети SOCAR дизельное топливо продают по 91,99 грн за литр, а ДТ евро по 94,99 грн за литр. Бензин марки А-95 стоит 78,99 грн за литр, а премиальный А-100 — 86,99 грн за литр. Воденочас газ (LPG) здесь можно приобрести за 49,98 грн за литр.

Ціни на пальне у Харкові 14 квітня
Стоимость топлива на АЗС SOCAR в Харькове 14 апреля. Фото: Новини.LIVE

На заправках OKKO цены несколько отличаются:

  • бензин Pulls 95 — 79,90 грн за литр,
  • бензин А-95 Евро — 76,90 грн за литр,
  • Pulls ДТ — 96,90 грн за литр,
  • ДТ Евро — 93,90 грн за литр,
  • автогаз — 49,98 грн/л.
Скільки коштує пальне у Харкові 14 квітня
Стоимость топлива на АЗС ОККО в Харькове 14 апреля. Фото: Новини.LIVE

В то же время на АЗС "ОВИС" цены немного ниже на отдельные позиции. В частности, дизельное топливо можно приобрести от 91,99 грн за литр, бензин А-95 — от 74,99 грн за литр, а А-92 — от 71,99 грн за литр. Стоимость газа здесь составляет 49,99 грн за литр.

Вартість пального у Харкові 14 квітня
Стоимость топлива на АЗС "ОВИС" в Харькове 14 апреля. Фото: Новини.LIVE

В целом средние цены на топливо в Харькове и области сегодня такие.

null
Средние цены на топливо в Харькове на 14 апреля. Фото: скриншот/Минфин
null
Цены на топливо на АЗС в Харькове. Фото: скриншот/Минфин

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Игорь Терехов заявил, что бесплатный проезд является требованием времени. По его словам, нельзя брать деньги с людей, которые пользуются метрополитеном как основным укрытием во время воздушных тревог.

Также мы писали, что 14 апреля в Харькове дрон РФ попал в многоэтажку. Как известно, что удар пришелся на последние этажи, зафиксировано небольшое задымление.

АЗС топливо цены на топливо в Харьковской области
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации