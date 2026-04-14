Дизель почти по 97 грн: цены на топливо в Харькове сегодня

В Харькове по состоянию на 14 апреля наблюдается разница в стоимости топлива в зависимости от сети автозаправочных станций. В то же время цены остаются на высоком уровне, особенно на премиальные виды бензина и дизеля, а кое-где подорожали.

Какая стоимость топлива в Харькове 14 апреля

На одной из АЗС сети SOCAR дизельное топливо продают по 91,99 грн за литр, а ДТ евро по 94,99 грн за литр. Бензин марки А-95 стоит 78,99 грн за литр, а премиальный А-100 — 86,99 грн за литр. Воденочас газ (LPG) здесь можно приобрести за 49,98 грн за литр.

На заправках OKKO цены несколько отличаются:

бензин Pulls 95 — 79,90 грн за литр,

бензин А-95 Евро — 76,90 грн за литр,

Pulls ДТ — 96,90 грн за литр,

ДТ Евро — 93,90 грн за литр,

автогаз — 49,98 грн/л.

В то же время на АЗС "ОВИС" цены немного ниже на отдельные позиции. В частности, дизельное топливо можно приобрести от 91,99 грн за литр, бензин А-95 — от 74,99 грн за литр, а А-92 — от 71,99 грн за литр. Стоимость газа здесь составляет 49,99 грн за литр.

В целом средние цены на топливо в Харькове и области сегодня такие.

