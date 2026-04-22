Головна Харків Дизпаливо по 89,90 грн: на яких АЗС Харкова найдорожче пальне

Дизпаливо по 89,90 грн: на яких АЗС Харкова найдорожче пальне

Дата публікації: 22 квітня 2026 13:48
Ціни на АЗС ОВИС у Харкові 22 квітня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У середу, 22 квітня, ціни на пальне у Харкові суттєво відрізняються залежно від мережі АЗС. На ринку зберігається широкий діапазон вартості бензину, дизеля та автогазу. Водночас загалом ціни залишаються відносно стабільними без різких коливань.

Про це інформує Новини.LIVE.

Ціни на пальне у Харкові 22 квітня

Вартість пального варіюється залежно від бренду АЗС, виду пального та його якості. Відтак, на АЗС ОВИС у Харкові ціни на пальне 22 квітня наступні:

  • бензин А-95 (Active) — 77,49 грн/л;
  • бензин А-92 — 71,49 грн/л;
  • дизельне пальне — 89,90 грн/л;
  • автогаз — 47,99 грн/л.

Загалом на АЗС ОВИС спостерігається середній рівень цін, особливо на бензин, тоді як дизель залишається дорожчим.

Ціни на пальне на АЗС WOG у Харкові 22 квітня. Фото: Новини.LIVE

Натомість на АЗС WOG у Харкові водії можуть купити пальне за такими цінами:

  • дизель (Євро) — 89,9 грн/л;
  • дизель Mustang — 92,9 грн/л;
  • бензин А-95 Євро — 75,9 грн/л;
  • бензин 95 Mustang — 78,9 грн/л;
  • бензин 100 Mustang — 85,9 грн/л.

На АЗС WOG ціни дещо вищі, особливо на преміальні види пального.

Ціни на пальне на АЗС Marshal у Харкові 22 квітня. Фото: Новини.LIVE

Водночас на АЗС Marshal пальне продають за наступними цінами:

  • бензин А-100 — 76,99 грн/л;
  • бензин А-95 (EVOX) — 73,99 грн/л;
  • бензин А-95 — 70,99 грн/л;
  • дизельне пальне — 86,99 грн/л;
  • автогаз (LPG) — 47,49 грн/л.

На АЗС Marshal помітно нижчі ціни на бензин у порівнянні з іншими мережами.

Отже, станом на 22 квітня у Харкові ціни на бензин коливаються приблизно від 70 до 85 грн за літр залежно від марки та АЗС. Дизельне пальне традиційно дорожче — у межах 86–92 грн за літр, тоді як автогаз залишається найдешевшим варіантом — близько 47 грн/л.

Ринок пального у місті демонструє стабільність: значних стрибків цін не спостерігається, однак різниця між мережами залишається відчутною. Це дає водіям можливість обирати оптимальний варіант залежно від бюджету та вподобань.

Новини.LIVE інформували, що вранці 21 квітня російські війська дронами атакували центр Харкова.Удар припав на адміністративну будівлю в Шевченківському районі міста. Лунали потужні вибухи.

Новини.LIVE також повідомляли, що у ніч проти 20 квітня окупанти завдали удару безпілотниками по Харкову. Під ворожим обстрілом був Основ'янський район. Внаслідок атаки РФ на Харків є постраждалі.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
