Дизпаливо по 89,90 грн: на яких АЗС Харкова найдорожче пальне

Ціни на АЗС ОВИС у Харкові 22 квітня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У середу, 22 квітня, ціни на пальне у Харкові суттєво відрізняються залежно від мережі АЗС. На ринку зберігається широкий діапазон вартості бензину, дизеля та автогазу. Водночас загалом ціни залишаються відносно стабільними без різких коливань.

Ціни на пальне у Харкові 22 квітня

Вартість пального варіюється залежно від бренду АЗС, виду пального та його якості. Відтак, на АЗС ОВИС у Харкові ціни на пальне 22 квітня наступні:

бензин А-95 (Active) — 77,49 грн/л;

бензин А-92 — 71,49 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

автогаз — 47,99 грн/л.

Загалом на АЗС ОВИС спостерігається середній рівень цін, особливо на бензин, тоді як дизель залишається дорожчим.

Ціни на пальне на АЗС WOG у Харкові 22 квітня. Фото: Новини.LIVE

Натомість на АЗС WOG у Харкові водії можуть купити пальне за такими цінами:

дизель (Євро) — 89,9 грн/л;

дизель Mustang — 92,9 грн/л;

бензин А-95 Євро — 75,9 грн/л;

бензин 95 Mustang — 78,9 грн/л;

бензин 100 Mustang — 85,9 грн/л.

На АЗС WOG ціни дещо вищі, особливо на преміальні види пального.

Ціни на пальне на АЗС Marshal у Харкові 22 квітня. Фото: Новини.LIVE

Водночас на АЗС Marshal пальне продають за наступними цінами:

бензин А-100 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 (EVOX) — 73,99 грн/л;

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

дизельне пальне — 86,99 грн/л;

автогаз (LPG) — 47,49 грн/л.

На АЗС Marshal помітно нижчі ціни на бензин у порівнянні з іншими мережами.

Отже, станом на 22 квітня у Харкові ціни на бензин коливаються приблизно від 70 до 85 грн за літр залежно від марки та АЗС. Дизельне пальне традиційно дорожче — у межах 86–92 грн за літр, тоді як автогаз залишається найдешевшим варіантом — близько 47 грн/л.

Ринок пального у місті демонструє стабільність: значних стрибків цін не спостерігається, однак різниця між мережами залишається відчутною. Це дає водіям можливість обирати оптимальний варіант залежно від бюджету та вподобань.

