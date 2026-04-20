РФ атакувала Харків бойовим дроном: постраждали люди

Уночі в понеділок, 20 квітня, росіяни вдарили бойовим дроном по Харкову. Під атакою опинився Основ'янський район. Травмувалися люди.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічного обстрілу Харкова

Станом на 04:24 відомо про двох постраждалих. Інформацію щодо наслідків удару уточнюють.

