Росія вдарила по центру Харкова: дрон влучив в адмінбудівлю

Рятувальники гасять пожежу після обстрілів.

Російські війська вранці 21 квітня атакували центр Харкова. Ворожий дрон влучив в адміністративну будівлю у Шевченківському районі міста. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Удар по Харкову 21 квітня

"Ворог завдав удару по центру міста — у Шевченківському районі зафіксовано влучання бойового дрону в адміністративну будівлю", — розповів Терехов.

За його словами, наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 квітня армія РФ також атакувала Харків бойовим дроном. Під ударом опинився Основ'янський район. Постраждали двоє людей.

Крім того, окупанти атакували Харківщину дронами і КАБами. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення. Через удари пошкоджено та зруйновано численні об'єкти цивільної інфраструктури.