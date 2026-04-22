Дизтопливо по 89,90 грн: на каких АЗС Харькова самый дорогой бензин

Цены на АЗС ОВИС в Харькове 22 апреля 2026 года.

В среду, 22 апреля, цены на топливо в Харькове существенно отличаются в зависимости от сети АЗС. На рынке сохраняется широкий диапазон стоимости бензина, дизеля и автогаза. В то же время в целом цены остаются относительно стабильными без резких колебаний.

Цены на топливо в Харькове 22 апреля

Стоимость топлива варьируется в зависимости от бренда АЗС, вида топлива и его качества. Следовательно, на АЗС ОВИС в Харькове цены на топливо 22 апреля следующие:

бензин А-95 (Active) — 77,49 грн/л;

бензин А-92 — 71,49 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

автогаз — 47,99 грн/л.

В целом на АЗС ОВИС наблюдается средний уровень цен, особенно на бензин, тогда как дизель остается дороже.

Зато на АЗС WOG в Харькове водители могут купить топливо по таким ценам:

дизель (Евро) — 89,9 грн/л;

дизель Mustang — 92,9 грн/л;

бензин А-95 Евро — 75,9 грн/л;

бензин 95 Mustang — 78,9 грн/л;

бензин 100 Mustang — 85,9 грн/л.

На АЗС WOG цены несколько выше, особенно на премиальные виды топлива.

В то же время на АЗС Marshal топливо продают по следующим ценам:

бензин А-100 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 (EVOX) — 73,99 грн/л;

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

дизельное топливо — 86,99 грн/л;

автогаз (LPG) — 47,49 грн/л.

На АЗС Marshal заметно ниже цены на бензин по сравнению с другими сетями.

Итак, по состоянию на 22 апреля в Харькове цены на бензин колеблются примерно от 70 до 85 грн за литр в зависимости от марки и АЗС. Дизельное топливо традиционно дороже — в пределах 86-92 грн за литр, тогда как автогаз остается самым дешевым вариантом — около 47 грн/л.

Рынок топлива в городе демонстрирует стабильность: значительных скачков цен не наблюдается, однако разница между сетями остается ощутимой. Это дает водителям возможность выбирать оптимальный вариант в зависимости от бюджета и предпочтений.

