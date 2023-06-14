Для укриттів у харківських школах виділили майже 50 млн грн, — Терехов

Бомбосховище в одній із українських шкіл. Фото: google.com

Днями в Харкові відбулась сесія міської ради, під час якої депутати прийняли рішення про виділення 49 мільйонів гривень на укриття та бомбосховища в школах. Також обговорили питання комбінованої форми навчання.

Про це повідомив мер міста Харкова Ігор Терехов під час телемарафону.

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"Вчора завершилась сесія міської ради, де ми виділили кошти — 49 млн гривень — на бомбосховища та укриття у наших школах. Я хочу, щоб діти з 1 вересня пішли на комбіновану форму навчання. Це важливо для перших класів, тих, хто ще не був у школі, вчився онлайн", — зазначив Терехов.

Також, як повідомляє Суспільне Харків, у місті 134 школи із 184 оснащені укриттям.

"З них 128 вже мають акти ДСНС про те, що це укриття внесене до списку захисних споруд цивільного захисту. Залишилось тільки привести їх у такий стан, щоб там могли перебувати діти. Ще з 2022 року поставили завдання готувати укриття, щоб у них перебували діти. Торік підготували 51 укриття, цього року продовжуємо цю роботу", — заявила директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Харкові суд визнав винним чоловіка у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.