Харків'янин потрапив за ґрати за мородерство у школі, яку пошкодили окупанти

Пошкоджена після обстрілу школа у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Київський районний суд міста Харкова визнав винним чоловіка у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

Прокурори довели, що протягом січня 2023 року чоловік здійснював неодноразові крадіжки зі школи, розташованої в Київському районі Харкова. Зловмисник проникав до приміщення навчального закладу, яке було пошкоджене внаслідок обстрілів з боку ЗС РФ, та виносив звідти майно.

"Харків’янин за допомогою фомки віджимав двері кабінетів і підвальних приміщень і викрадав звідти ноутбуки, інструменти, відеокамери, вогнегасники, установки фільтрації води тощо", — розповідають правоохоронці.

Викрадене майно чоловік приніс до себе додому. Частиною накраденого він планував користуватися сам, іншу частину хотів продати.

Нагадаємо, що ДСНС розпочала розслідування смерті двох курсантів у Харківській області. Очевидець розповів, що курсанти загинули в гуртожитку. Хлопців нібито змусили розбирати снаряд.

Також ми розповідали, що Харківська прокуратура вимагає відремонтувати пам'ятник архітектури. Оціночна вартість об‘єкта становить майже 155 млн гривень.