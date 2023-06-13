Парк більше не імені Горького: у Харкові перейменували вулиці та підприємства

Діти відпочивають у парку у Харкові. Фото: пресслужба КП "Центральний парк культури та відпочинку"

Сьогодні під час позачерговій сесії Харківської міської ради були ухвалені рішення з приводу перейменування низки об’єктів топоніміки. Зокрема були прибрані російські назви та увічнені ім'я загиблих захисників України.

Про це повідомляють у Харківській міській раді.

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Так, вул. Плеханівську назвали на честь Героя України Георгія Тарасенка, вул. Державінську - на честь Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний - "Да Вінчі"), вул. Броненосця "Потьомкін" - на честь нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на вул. Конторській, навпроти будинку №5, - на честь бойового медика Владислави Черних.

"Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони достойні того, аби бути увічненими в памʼяті людей назавжди", — зазначив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.

Крім того, депутати ухвалили рішення про перейменування скверу "Дружба", який знаходиться на перехресті вул. Мефодіївської та пр. Героїв Харкова, на Сквер тепловиків.

Нові назви отримали і два комунальних підприємства. Депутати міськради підтримали перейменування КП "Харьковские известия" та КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького". Тепер ці комунальні підприємства називатимуться, відповідно, КП "Інфосіті" та КП "Центральний парк культури та відпочинку".

Нагадаємо, що до цього Харківська міськрада закликала людей долучитися до обговорення перейменування вулиць. Зокрема це стосувалось топонімів, пов’язаних з РФ.

Також ми розповідали, що на Харківщині знесли радянський пам‘ятник за допомогою трактора.