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До Харківського екопарку повернулись леви

29 серпня 2023 17:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
До Фельдман екопарку повернулись леви
Леви у Фельдман екопарку (архівне фото). Фото: пресслужба Фельдман екопарку
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Поступово до Харківського екопарку почали повертати хижаків. Їх привозять до Харкова із різних куточків України додому.

Про це повідомляє пресслужба Фельдман екопарку.

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На сторінці парку розповідають, що переїзд для левів може бути досить стресовим, але зараз цей процес протікає з меншими труднощами, порівняно з тим, як це було весною минулого року, коли їх доводилося евакуювати під обстрілами. В екопарку запевняють, що тварини швидко адаптуватимуться до свого нового дому.

Також незабаром до цієї родини левів приєднаються ягуари, леопарди, пуми та білі леви.

"Поступово ми робимо кроки до відновлення нашого Екопарку. Він обов'язково відродиться, як і наш Харків, і вся наша країна після перемоги у війні", — пишуть на офіцільній сторінці Фельдман екопарку.

Нагадаємо, що у Харкові знов відкрив свої двері для відвідувачів Фельдьман Екопарку. 

Также ми розповідали про наслідки багатомісячних обстрілів по території екопарку

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