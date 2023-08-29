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В Харьковский экопарк вернулись львы

29 августа 2023 17:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Фельдман экопарка вернулись львы
Львы в Фельдман экопарке (архивное фото). Фото: пресс-служба Фельдман экопарка
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Постепенно в Харьковский экопарк начали возвращать хищников. Их привозят в Харьков из разных уголков Украины домой.

Об этом сообщает пресс-служба Фельдман экопарка .

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Из эвакуации домой

На странице парка рассказывают, что переезд для львов может быть достаточно стрессовым, но сейчас этот процесс протекает с меньшими трудностями по сравнению с тем, как это было весной прошлого года, когда их приходилось эвакуировать под обстрелами. В экопарке уверяют, что животные будут быстро адаптироваться к своему новому дому.

Также в скором времени к этой семье львов присоединятся ягуары, леопарды, пумы и белые львы.

"Постепенно мы делаем шаги по восстановлению нашего Экопарка. Он обязательно возродится, как и наш Харьков, и вся наша страна после победы в войне", — пишут на официальной странице Фельдман экопарка.

Напомним, что в Харькове снова открыл свои двери для посетителей Фельдьман Экопарка.

Также мы рассказывали о последствиях многомесячных обстрелов по территории экопарка .

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