До Харкова долітає менше FPV-дронів: Ігор Терехов назвав причину

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Харкові вдалося зменшити кількість влучань російських FPV-дронів. Місто спільно з військовими продовжує посилювати систему протидії безпілотникам та працює над новими рішеннями, однак подробиці з міркувань безпеки не розголошують.

Про це заявив міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час робочої поїздки до Кропивницького, передає Новини.LIVE.

FPV-дрони над Харковом

За словами Ігоря Терехова, частина вже запроваджених заходів дала результат. Водночас повністю показувати або пояснювати, як саме місто захищається від російських FPV-дронів, він не став.

"Давайте так, всього показувати не будемо. Ви бачите, що завдяки тому, що ми вже зробили і продовжуємо робити, набагато менше сьогодні долітає FPV-дронів до міста Харкова", — сказав Ігор Терехов.

Мер наголосив, що загроза для міста не зникла і російські безпілотники продовжують долітати до Харкова. Саме тому роботу над захистом не припиняють.

Над проблемою працюють з військовими

Одним із ключових напрямів Терехов назвав постійну взаємодію міської влади з військовими. За його словами, сторони не лише використовують уже наявні засоби протидії, а й шукають нові способи захисту від FPV-дронів.

"Так, вони є, але ми працюємо. Хочу сказати, що ми постійно на зв'язку з військовими. Ми розробляємо нові рішення і будемо продовжувати", — зазначив міський голова.

Які саме додаткові рішення готують для Харкова, Терехов не уточнив. Деталі системи протидії безпілотникам не розкривають із міркувань безпеки.

Раніше Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Україна має готуватися до найскладніших сценаріїв наступної зими, оскільки спрогнозувати її перебіг наразі неможливо. За його словами, ситуація залежатиме від бойових дій і переговорного процесу, а одним із головних завдань є збереження генерації та захист енергетичної інфраструктури.

Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Кропивницького заявив про необхідність об’єднання українських громад, держави та бізнесу для відновлення країни та повернення людей. Він також наголосив на важливості підтримки переселенців, молоді та фахівців, які можуть виїхати за кордон. Крім того, Ігор Терехов закликав створити в Україні систему доступного житла. На його думку, потрібна нова стратегія, яка поєднає можливості держави, громад, банків і приватних інвесторів. Вона має передбачати створення житлових асоціацій, довгострокове іпотечне фінансування та розвиток соціальної оренди.