До Харкова доставлять газотурбінні електростанції, допомога від іноземних партнерів

До Харкова доставлять газотурбінні елекстростанції, щоб покращити ситуацію зі світлом
До Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції для поліпшення ситуації із дефіцитом електроенергії. Чергова допомога від іноземних партнерів щодо посилення енергетичної безпеки.
Про це у Телеграм-каналі написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Чия ініціатива допомоги
До Харкова завітали віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, очільниця профільного комітету ВРУ з регіонального розвитку Олена Шуляк, делегація послів із Естонії, Данії, Швеції, Франції та представники ООН. Разом із головою Харківської ОДА Олегом Синєгубовим вони оглянули пошкоджену житлову й енергетичну інфраструктуру Харкова.
Як допоможуть іноземні партнери
Делегація оглянула ситуацію у місті та обговорила підготовку до наступної зими і напрацювання на найближчий час.
"Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", — йдеться у повідомленні очільника.
Олег Синєгубов також подякував делегатам за допомогу в забезпечні області альтернативними джерелами енергії, анонсову підтримку у вигляді децентралізованих систем та у відбудові. Наголосивши про важливість чіткої позиції європейських країн і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти окупантів та недопущення жодних "санітарних зон".
Нагадаємо, що понад 240 тисяч мешканців Харківської області залишилися без електроенергії після обстрілів росіян.
Також хочемо наголосити, що у Харкові наразі нестабільна ситуації із електроенергією. Тому у місті можливі вимкнення світла не за графіком через перевантаження енергетичної системи.
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