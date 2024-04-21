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До Харкова доставлять газотурбінні елекстростанції, щоб покращити ситуацію зі світлом

21 квітня 2024 14:25
- Валерія Барановська
До Харкова доставлять газотурбінні електростанції, допомога від іноземних партнерів
Пошкоджена енергетична інфраструктура Харкова. Фото: Харківська ОДА
- Валерія Барановська

До Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції для поліпшення ситуації із дефіцитом електроенергії. Чергова допомога від іноземних партнерів щодо посилення енергетичної безпеки.

Про це у Телеграм-каналі написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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До Харкова завітали віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, очільниця профільного комітету ВРУ з регіонального розвитку Олена Шуляк, делегація послів із Естонії, Данії, Швеції, Франції та представники ООН. Разом із головою Харківської ОДА Олегом Синєгубовим вони оглянули пошкоджену житлову й енергетичну інфраструктуру Харкова.

 

До Харкова доставлять газотурбінні елекстростанції, щоб покращити ситуацію зі світлом - фото 1
Делегація, яка завітала до Харкова. Фото: Харківська ОДА

Як допоможуть іноземні партнери

Делегація оглянула ситуацію у місті та обговорила підготовку до наступної зими і напрацювання на найближчий час.

"Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", — йдеться у повідомленні очільника.

Олег Синєгубов також подякував делегатам  за допомогу в забезпечні області альтернативними джерелами енергії, анонсову підтримку у вигляді децентралізованих систем та у відбудові. Наголосивши про важливість чіткої позиції європейських країн і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти окупантів та  недопущення жодних "санітарних зон".

Нагадаємо, що понад 240 тисяч мешканців Харківської області залишилися без електроенергії після обстрілів росіян.

Також хочемо наголосити, що у Харкові наразі нестабільна ситуації із електроенергією. Тому у місті можливі вимкнення світла не за графіком через перевантаження енергетичної системи.

Харків
електроенергія
допомога
світло

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