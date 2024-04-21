В Харьков доставят газотурбинные электростанции, помощь от иностранных партнеров

В Харьков доставят газотурбинные электростанции, чтобы улучшить ситуацию со светом
В Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции для улучшения ситуации с дефицитом электроэнергии. Очередная помощь от иностранных партнеров по усилению энергетической безопасности.
Об этом в Телеграмм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Чья инициатива помощи
Харьков посетили вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, глава профильного комитета ВРУ по региональному развитию Елена Шуляк, делегация послов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представители ООН. Вместе с главой Харьковской ОГА Олегом Синегубовым они осмотрели поврежденную жилищную и энергетическую инфраструктуру Харькова.
Как помогут иностранные партнеры
Делегация осмотрела ситуацию в городе и обсудила подготовку к следующей зиме и наработку на ближайшее время.
"Ожидаем, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии" , - говорится в сообщении руководителя.
Олег Синегубов также поблагодарил делегатов за помощь в обеспечивающие области альтернативные источники энергии, анонсовую поддержку в виде децентрализованных систем и в восстановлении. Отметив важность четкой позиции европейских стран и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против оккупантов и недопущение никаких "санитарных зон".
Напомним, что более 240 тысяч жителей Харьковской области остались без электроэнергии после обстрелов россиян.
Также хотим подчеркнуть, что в Харькове пока нестабильна ситуация с электроэнергией. Поэтому в городе возможны отключения света не по графику из-за перегрузки энергетической системы.
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