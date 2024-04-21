В Харьков доставят газотурбинные электростанции, помощь от иностранных партнеров

Повреждена энергетическая инфраструктура Харькова. Фото: Харьковская ОГА

В Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции для улучшения ситуации с дефицитом электроэнергии. Очередная помощь от иностранных партнеров по усилению энергетической безопасности.

Об этом в Телеграмм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Харьков посетили вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, глава профильного комитета ВРУ по региональному развитию Елена Шуляк, делегация послов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представители ООН. Вместе с главой Харьковской ОГА Олегом Синегубовым они осмотрели поврежденную жилищную и энергетическую инфраструктуру Харькова.

Делегация, посетившая Харьков. Фото: Харьковская ОГА

Как помогут иностранные партнеры

Делегация осмотрела ситуацию в городе и обсудила подготовку к следующей зиме и наработку на ближайшее время.

"Ожидаем, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии" , - говорится в сообщении руководителя.

Олег Синегубов также поблагодарил делегатов за помощь в обеспечивающие области альтернативные источники энергии, анонсовую поддержку в виде децентрализованных систем и в восстановлении. Отметив важность четкой позиции европейских стран и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против оккупантов и недопущение никаких "санитарных зон".

Напомним, что более 240 тысяч жителей Харьковской области остались без электроэнергии после обстрелов россиян.

Также хотим подчеркнуть, что в Харькове пока нестабильна ситуация с электроэнергией. Поэтому в городе возможны отключения света не по графику из-за перегрузки энергетической системы.