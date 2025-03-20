На Харківщині судитимуть колаборанта, який підтримував РФ

Затримання колаборанта. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області судитимуть колишнього майстра лісу, який працював на окупантів. Також він звинувачував ЗСУ в обстрілах України.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 20 березня.

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Працював на РФ

За даними слідства, 53-річний чоловік добровільно співпрацював з ворогом під час окупації селища Великий Бурлук Купʼянського району. Тоді він перебував на посаді майстра лісу Великобурлуцького лісництва ДП "Куп’янське лісове господарство".

Коли росіяни захопили населений пункт, мешканець продовжив обіймати посаду, але вже у незаконно створеному підприємстві – ГП "Купянское лесное хозяйство" Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Він виконував організаційно-розпорядчі обов’язки та керував роботою підлеглих працівників щодо заготівлі деревини.

Водночас колаборант не приховував свою прихильність до "руського міра" та в місцевому Telegram-каналі залишав коментарі за кремлівською методичкою — називав українських військових "фашистами, які скидають на швидкі снаряди з дронів".

Після деокупації селища чоловік "заліг на дно", але правоохоронці затримали його й образи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Одещині затримали громадянина Молдови, який мешкає в так званому "ПМР". Він збирав інформацію про новітні розробки українських дронів.

Також СБУ викрила зрадника, який під час окупації Харківщини давав інтерв'ю російським пропагандистам.