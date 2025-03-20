На Харьковщине будут судить коллаборанта, который поддерживал РФ

Задержание коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области будут судить бывшего мастера леса, который работал на оккупантов. Также он обвинял ВСУ в обстрелах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 20 марта.

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Работал на РФ

По данным следствия, 53-летний мужчина добровольно сотрудничал с врагом во время оккупации поселка Великий Бурлук Купянского района. Тогда он находился в должности мастера леса Великобурлукского лесничества ГП "Куп’янське лісове господарство".

Когда россияне захватили населенный пункт, мужчина продолжил занимать аналогичную должность, но уже в незаконно созданном предприятии — ГП "Купянское лесное хозяйство" Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Он выполнял организационно-распорядительные обязанности и руководил работой подчиненных работников по заготовке древесины.

В то же время коллаборант не скрывал свою приверженность "русскому миру" и в местном Telegram-канале оставлял комментарии по кремлевской методичке — называл украинских военных "фашистами, которые сбрасывают на машины скорых снаряды с дронов".

После деоккупации поселка мужчина "залег на дно", но правоохранители задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Одесской области задержали гражданина Молдовы, который живет в так называемом "ПМР". Он собирал информацию о новейших разработках украинских дронов.

Также СБУ разоблачила предателя, который во время оккупации Харьковщины давал интервью российским пропагандистам.