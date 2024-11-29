Окупація Харківщині — в регіоні засудили чоловіка, який працював на росіян

Засідання суду. Ілюстративне фото: pixabay

На Харківщині прокурори в апеляції відстояли вирок колишньому бригадиру залізниці, який під час окупації Куп'янська передавав паливо російській армії. Він проведе за ґратами десять років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Правоохоронці з'ясували, що наприкінці червня 2022 року під час окупації Куп'янська чоловік добровільно погодився на "пропозицію" російських військових та пішов працювати на захоплене ворогом підприємство.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну він працював там на посаді бригадира, а вже при окупантах став "начальником базы топлива и нефтепродуктов производственного подразделения Локомотивного депо Купянск" государственного предприятия "Купянская железная дорога".

Під час окупації міста новообраний "начальник" безпосередньо передавав окупантам паливно-мастильні матеріали, що зберігались на території підприємства.

"Враховуючи розміщення підприємства на незначній відстані від лінії бойових дій, вказана діяльність давала можливість представникам ЗС РФ приховувати паливо від його виявлення підрозділами авіарозвідки ЗСУ та швидко вирішувати логістичні питання для доставки палива в зону бойових дій з метою зміцнення бойових позицій окупантів", — йдеться у повідомленні.

Таким чином тільки наприкінці липня 2022 року "начальник" передав окупантам понад 120 тисяч літрів дизельного пального.

Яке покарання чекає на колаборанта

До винесення вироку чоловік перебував під вартою. Під час судового засідання він не визнав своєї провини та додав, що "працював під тиском погроз". Проте докази, надані стороною обвинувачення, та показання свідків обʼєктивно підтвердили добровільність дій фігуранта.

Затриманий у залі суду. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Сторона захисту не погодилась з вироком Червонозаводського районного суду Харкова та оскаржила його в апеляційному порядку. Проте суд апеляційної інстанції залишив у силі вирок, яким 42-річного чоловіка визнано винним у пособництві державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування та на державних підприємствах залізничного транспорту України на строк 12 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині судили жінку, яка працювала в окупаційній міліції. Вона працювала на ворога під час окупації Козачої Лопані.

Крім того, СБУ викрила чоловіка, який наводив російські удари по Харківській області. Його засудили до 15 років ув'язнення.