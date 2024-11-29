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Помогал РФ — на Харьковщине осудили бригадира железной дороги

29 ноября 2024 10:52
Карина Приходько - Редактор
Оккупация Харьковщине — в регионе осудили мужчину, работавшего на россиян
Заседание суда. Иллюстративное фото: pixabay
Карина Приходько - Редактор

В Харьковской области прокуроры в апелляции отстояли приговор бывшему бригадиру железной дороги, который во время оккупации Купянска передавал топливо российской армии. Он проведет за решеткой десять лет.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Правоохранители выяснили, что в конце июня 2022 года во время оккупации Купянска мужчина добровольно согласился на "предложение" российских военных и пошел работать на захваченное врагом предприятие.

До полномасштабного вторжения России в Украину он работал там в должности бригадира, а уже при оккупантах стал "начальником базы топлива и нефтепродуктов производственного подразделения Локомотивного депо Купянск".

Во время оккупации города новоизбранный "начальник" непосредственно передавал оккупантам горюче-смазочные материалы, хранившиеся на территории предприятия.

"Учитывая размещение предприятия на незначительном расстоянии от линии боевых действий, данная возможность давала возможность представителям ВС РФ скрывать топливо от его обнаружения подразделениями авиаразведки ВСУ и быстро решать логистические вопросы для доставки топлива в зону боевых действий с целью укрепления боевых позиций оккупантов", — говорится в сообщении.

Таким образом, только в конце июля 2022 года "начальник" передал оккупантам более 120 тысяч литров дизельного топлива.

Какое наказание ждет коллаборанта

До вынесения приговора мужчина находился под стражей. Во время судебного заседания он не признал свою вину и добавил, что "работал под давлением угроз". Однако доказательства, предоставленные стороной обвинения, и свидетельские показания объективно подтвердили добровольность действий фигуранта.

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Задержанный в зале суда. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Сторона защиты не согласилась с приговором Червонозаводского районного суда Харькова и обжаловала его в апелляционном порядке. Однако суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор, которым 42-летний мужчина признан виновным в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства, местного самоуправления и на государственных предприятиях железнодорожного транспорта Украины сроком 12 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Харьковской области судили женщину, которая работала в оккупационной милиции. Она работала на врага во время оккупации Казачьей Лопани.

Кроме того, СБУ разоблачила мужчину, наводящего российские удары по Харьковской области. Его приговорили к 15 годам заключения.

суд Харьковская область Коллаборант Купянск война в Украине

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