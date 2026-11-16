Кущ пояснив, чому досвід Харкова із захисту від обстрілів під керівництвом Терехова варто поширити на всю Україну

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Розроблені у Харкові під керівництвом мера та голови Асоціації прифронтових громад і територій Ігоря Терехова алгоритми реагування на російські обстріли можуть стати основою єдиного загальнонаціонального стандарту цивільного захисту. Їхнє впровадження в інших українських містах дозволить заощадити час і ресурси, а головне — зберегти людські життя.

Таку думку висловив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, коментуючи ініціативу очільника Асоціації прифронтових міст та громад, передає Новини.LIVE.

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Допис Олексія Куща. Фото: скриншот

Терехов запропонував запровадити в Україні єдину модель реагування на обстріли

За словами Куща, загроза регулярних повітряних атак сьогодні поширюється навіть на міста, які раніше вважалися відносно безпечними. Тому місцева влада змушена терміново вдосконалювати механізми реагування на обстріли.

"Але тут не варто вигадувати "велосипед": всі ці алгоритми вже створені та перевірені практикою у таких містах як Харків. І довели свою ефективність", — зазначив економіст.

Він звернув увагу на пропозицію Ігоря Терехова поширити харківський досвід організації цивільного захисту на інші громади України. Йдеться про комплексну систему, яка об'єднує роботу міських служб на всіх етапах реагування — від попередження про загрози та визначення місць ворожих ударів до допомоги постраждалим і відновлення пошкодженої інфраструктури.

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"Система вже дає практичні результати: час визначення місця ворожого удару вдалося скоротити з п’яти хвилин до 30 секунд, а тривалість повітряних тривог у Харкові — на 39,75%", — написав він.

Ініціативу щодо масштабування харківського безпекового стандарту Терехов представив під час засідання Ради Коаліції за участю представників центральної та місцевої влади. Зустріч була присвячена посиленню захисту українських міст в умовах зростання інтенсивності російських атак.

"Ми пропонуємо використати наш досвід для створення єдиного загальнонаціонального стандарту, моделі цивільного захисту та оперативного реагування, який можна адаптувати для потреб різних українських міст", — процитував Кущ слова очільника АПМГ.

На думку аналітика, використання вже відпрацьованих у Харкові алгоритмів дозволить іншим громадам не витрачати час на розробку власних рішень із нуля. Особливо актуальним це стає на тлі посилення російських обстрілів та загроз для критичної інфраструктури.

"Адаптація досвіду міської влади такого міста як Харків, масштабування ефективності алгоритмів, створених в цьому місті, в масштабах значної кількості українських міст, дозволить зберегти час, кошти і, найголовніше — життя людей", — підсумував Кущ.

Як писали Новини.LIVE, міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про зустріч із президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали захист міст, енергетичну безпеку та підтримку населення напередодні зими. За словами мера, від рішень центральної влади залежить, чи залишатимуться українці у своїх містах і чи повертатимуться додому з-за кордону. Терехов наголосив на важливості постійного діалогу між державою та місцевою владою, щоб потреби громад враховували під час ухвалення рішень.

Також у Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у громадському транспорті у 2027 році, а відповідні витрати передбачать у проєкті міського бюджету. За словами мера Ігоря Терехова, утримання безкоштовного транспорту коштує громаді від 3,6 до 4 млрд гривень на рік, залежно від цін на пальне та електроенергію. Він пояснив, що така підтримка важлива для харків'ян і майже 227 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які нині проживають у місті.