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Главная Харьков Позволит спасти жизни людей: эксперт оценил инициативу Терехова

Позволит спасти жизни людей: эксперт оценил инициативу Терехова

Ua ru
16 ноября 2026 18:08
Кущ объяснил, почему опыт Харькова по защите от обстрелов под руководством Терехова следует распространить на всю Украину
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Разработанные в Харькове под руководством мэра и председателя Ассоциации прифронтовых громад и территорий Игоря Терехова алгоритмы реагирования на российские обстрелы могут стать основой единого общенационального стандарта гражданской защиты. Их внедрение в других украинских городах позволит сэкономить время и ресурсы, а главное — спасти человеческие жизни.

Такое мнение высказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, комментируя инициативу главы Ассоциации прифронтовых городов и громад, передает Новини.LIVE.

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Пост Алексея Куща. Фото: скриншот

Терехов предложил внедрить в Украине единую модель реагирования на обстрелы

По словам Куща, угроза регулярных воздушных атак сегодня распространяется даже на города, которые ранее считались относительно безопасными. Поэтому местные власти вынуждены в срочном порядке совершенствовать механизмы реагирования на обстрелы.

"Но здесь не стоит изобретать "велосипед": все эти алгоритмы уже созданы и проверены на практике в таких городах, как Харьков. И доказали свою эффективность", — отметил экономист.

Он обратил внимание на предложение Игоря Терехова распространить харьковский опыт организации гражданской защиты на другие громады Украины. Речь идет о комплексной системе, которая объединяет работу городских служб на всех этапах реагирования — от предупреждения об угрозах и определения мест вражеских ударов до оказания помощи пострадавшим и восстановления поврежденной инфраструктуры.

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Эксперт привел конкретные результаты внедрения такого подхода.

"Система уже дает практические результаты: время определения места вражеского удара удалось сократить с пяти минут до 30 секунд, а продолжительность воздушных тревог в Харькове на 39,75%", — написал он.

Инициативу по масштабированию харьковского стандарта безопасности Терехов представил во время заседания Совета Коалиции с участием представителей центральной и местной власти. Встреча была посвящена усилению защиты украинских городов в условиях роста интенсивности российских атак.

"Мы предлагаем использовать наш опыт для создания единого общенационального стандарта, модели гражданской защиты и оперативного реагирования, который можно адаптировать к потребностям различных украинских городов", — процитировал Кущ слова главы АПГГ.

По мнению аналитика, использование уже отработанных в Харькове алгоритмов позволит другим громадам не тратить время на разработку собственных решений с нуля. Особенно актуальным это становится на фоне усиления российских обстрелов и угроз для критической инфраструктуры.

"Адаптация опыта городских властей такого города, как Харьков, масштабирование эффективности алгоритмов, созданных в этом городе, в масштабах значительного числа украинских городов, позволит сэкономить время, средства и, самое главное жизни людей", — подытожил Кущ.

Как писали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждались вопросы защиты городов, энергетической безопасности и поддержки населения в преддверии зимы. По словам мэра, от решений центральной власти зависит, останутся ли украинцы в своих городах и вернутся ли домой из-за границы. Терехов подчеркнул важность постоянного диалога между государством и местными властями, чтобы при принятии решений учитывались потребности громад.

Также в Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в общественном транспорте в 2027 году, а соответствующие расходы предусмотрят в проекте городского бюджета. По словам мэра Игоря Терехова, содержание бесплатного транспорта обходится общине от 3,6 до 4 млрд гривен в год, в зависимости от цен на топливо и электроэнергию. Он пояснил, что такая поддержка важна для харьковчан и почти 227 тысяч внутренне перемещенных лиц, которые сейчас проживают в городе.

Харьков обстрелы Игорь Терехов воздушная тревога атака
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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