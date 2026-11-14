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Головна Харків На Харківщині через російські обстріли загинув 67-річний чоловік

На Харківщині через російські обстріли загинув 67-річний чоловік

Ua ru
14 листопада 2026 22:28
На Харківщині внаслідок обстрілів 14 листопада загинув 67-річний чоловік facebook.com/DSNS.GOV.UA
Рятувальник на місці зруйнованого будинку. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

14 листопада російські війська атакували два населені пункти Харківської області. У селищі Борова Ізюмського району загинув 67-річний чоловік. У місті Златопіль Лозівського району внаслідок ракетного удару зруйновано житловий будинок, також пошкоджено інші приватні домоволодіння.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Борової

За даними слідства, ворожий удар по селищу Борова зафіксували близько 12:20. Тип застосованого російськими військами озброєння наразі встановлюють. Унаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець.

На Харківщині через російські обстріли загинув 67-річний чоловік - фото 1
Допис Харьківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Ще один удар російські війська завдали близько 15:00 по місту Златопіль Лозівського району. За попередньою інформацією, окупанти застосували дві малогабаритні ракети типу "Бандероль".

Немає опису світлини.
Зруйнований будинок внаслідок російської атаки. Фото: t.me/s/prokuratura_kharkiv

Унаслідок атаки зруйновано житловий будинок. У сусідніх приватних домоволодіннях пошкоджено вікна та дахи.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Харків може зіткнутися з перебоями водопостачання та каналізації через російські удари по енергетичних об'єктах. Міська влада вже підготувала план дій на випадок таких ситуацій, а комунальники мають досвід переходу на резервне живлення. 

Також Новини.LIVE писали, що 13 листопада російські війська атакували сім населених пунктів Харківщини. Унаслідок обстрілів загинула 60-річна жінка, ще двоє людей дістали поранення. У Балаклії та Малинівці спалахнули пожежі в житлових будинках.

Харків Харківська область війна в Україні загиблі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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