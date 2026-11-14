На Харківщині через російські обстріли загинув 67-річний чоловік
14 листопада російські війська атакували два населені пункти Харківської області. У селищі Борова Ізюмського району загинув 67-річний чоловік. У місті Златопіль Лозівського району внаслідок ракетного удару зруйновано житловий будинок, також пошкоджено інші приватні домоволодіння.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, інформує Новини.LIVE.
Що відомо про обстріл Борової
За даними слідства, ворожий удар по селищу Борова зафіксували близько 12:20. Тип застосованого російськими військами озброєння наразі встановлюють. Унаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець.
Ще один удар російські війська завдали близько 15:00 по місту Златопіль Лозівського району. За попередньою інформацією, окупанти застосували дві малогабаритні ракети типу "Бандероль".
Унаслідок атаки зруйновано житловий будинок. У сусідніх приватних домоволодіннях пошкоджено вікна та дахи.
За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за статтею 438 Кримінального кодексу України.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Харків може зіткнутися з перебоями водопостачання та каналізації через російські удари по енергетичних об'єктах. Міська влада вже підготувала план дій на випадок таких ситуацій, а комунальники мають досвід переходу на резервне живлення.
Також Новини.LIVE писали, що 13 листопада російські війська атакували сім населених пунктів Харківщини. Унаслідок обстрілів загинула 60-річна жінка, ще двоє людей дістали поранення. У Балаклії та Малинівці спалахнули пожежі в житлових будинках.