Рятувальник на місці зруйнованого будинку. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

14 листопада російські війська атакували два населені пункти Харківської області. У селищі Борова Ізюмського району загинув 67-річний чоловік. У місті Златопіль Лозівського району внаслідок ракетного удару зруйновано житловий будинок, також пошкоджено інші приватні домоволодіння.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Борової

За даними слідства, ворожий удар по селищу Борова зафіксували близько 12:20. Тип застосованого російськими військами озброєння наразі встановлюють. Унаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець.

Допис Харьківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Ще один удар російські війська завдали близько 15:00 по місту Златопіль Лозівського району. За попередньою інформацією, окупанти застосували дві малогабаритні ракети типу "Бандероль".

Зруйнований будинок внаслідок російської атаки. Фото: t.me/s/prokuratura_kharkiv

Унаслідок атаки зруйновано житловий будинок. У сусідніх приватних домоволодіннях пошкоджено вікна та дахи.

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Також Новини.LIVE писали, що 13 листопада російські війська атакували сім населених пунктів Харківщини. Унаслідок обстрілів загинула 60-річна жінка, ще двоє людей дістали поранення. У Балаклії та Малинівці спалахнули пожежі в житлових будинках.